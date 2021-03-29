Убийца — королева? Гарри и Меган снимут фильм о смерти принцессы Дианы

Для создания киношедевра Гарри и Меган наняли на работу одного из самых знаменитых продюсеров — Бена Браунинга. Мало того, что за плечами бизнесмена семь номинаций на «Оскар» и четыре на «Золотой глобус», он также является правообладателем эксклюзивного сценария о трагической гибели леди Ди.

Смерть «заказали»?

По задумке, главное действующее лицо киноленты — предприниматель Мохаммед Аль-Файед, отец возлюбленного принцессы, вместе с которым она погибла в автокатастрофе. Мужчина нанимает детектива с просьбой выяснить все обстоятельства трагедии. Убитый горем, он до сих пор не может поверить, что причиной смерти наследника и леди Ди была череда случайностей.

Согласно сценарию, Мохаммед свято верит, что только королеве Елизавете II была выгодна смерть любовников и ищет тому доказательства. По версии предпринимателя, королева знала, что бывшая жена ее сына — принца Чарльза — была тайно помолвлена с мусульманином, поэтому специально строила козни, чтобы не пустить в семью человека другой веры.

Итоги предварительного расследования указывают на то, что принцесса Диана знала о готовящихся провокациях в ее адрес и кровавой расправе. Погибшая якобы писала письма Чарльзу, в которых высказывала свои опасения.

Принцесса Диана ФОТО: SCANPIX

На какой стадии производства находится новая историческая картина — пока неизвестно, передает 5-tv.ru.



