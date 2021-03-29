Опухшая и синяками под глазами: Диана Шурыгина довела себя до рехаба
Скандальная звезда ток-шоу, прославившаяся после истории с изнасилованием, дала новый повод заговорить о себе, пишет Starhit.ru.
Скандальная звезда ток-шоу, прославившаяся после истории с изнасилованием, дала новый повод заговорить о себе, пишет Starhit.ru.
На днях Диана Шурыгина оказалась в рехабе предположительно из-за передозировки запрещенными препаратами или алкоголем.
Выглядит Диана, мягко говоря, не очень: на бледном лице девушки заметны отеки, она еле шевелит губами. По признанию Шурыгиной, нахождение в клинике ее очень удручает, но она старается не отчаиваться.
«Мне было настолько плохо, что я не видела смысла выходить на связь с вами, работать и так далее. Состояние было просто ужасное, как будто я находилась под чем-то!» — призналась 21-летняя звезда ток-шоу в беседе с подписчиками.