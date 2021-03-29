Кто из российских звёзд является кандидатом наук, а кто не смог окончить школу и университет

В семилетнем возрасте вместе семьёй Филипп Киркоров приехал из Болгарии в Москву, где пошёл в школу номер 413, которую окончил золотой медалью. За плечами артиста и обучение игре на фортепьяно и гитаре в музыкальной школе. После неудачной попытки поступления в театральный институт, Киркоров стал студентом государственного музыкального училище имени гнесиных. Там он учился на деление актёра музыкальных театров и оперетты. В 1988-м году окончил вуз с красным дипломом.

Филипп Киркоров ФОТО: скриншот из Instagram/fkirkorov

У Николая Баскова, например, блестящее образование, он с отличием окончил Академию музыки имени Гнесиных и стал аспирантом Московской государственной консерватории.

Николай Басков ФОТО: Rossiya TV Channel/Rossiya TV Channel/TASS

В 2003 году он защитил кандидатскую диссертацию. Несколько лет Николай был преподавателем на кафедре вокала в разных университетах. В 2010 году Басков получил диплом менеджера, закончив факультет управления Московского государственного университета.

Продюсер, сценарист и автор собственных песен Семен Слепаков имеет даже два высших образования.

Семен Слепаков ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

У Семена два диплома с отличием, один с французского отделения иностранных языков, а второй с экономического факультета. После университета мужчина поступил в аспирантуру и защитил диссертацию по экономике.

Елена Малышева, самый известный доктор страны, в 1987 году стала кандидатом медицинских наук, написала более 50 научных работ.

Елена Малышева ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Кроме работы на телевидении, она уделяет время и преподаванию. В 2007 году Малышева стала доктором медицинских наук.

Титул «Мисс Вселенная» обязует свою обладательницу участвовать в международных поездках и участиях в акциях, что не совсем было по душе победительнице 2002 года, Оксане Федоровой.

Оксана Федорова ФОТО: Instagram

Девушка писала кандидатскую по юриспруденции, которая и была главной её целью. Также Оксана преподавала право и работала в милиции, из которой уволилась в 2007 году.

Многим звездам, однако, плохие оценки не помешали состояться в жизни. Певец Шура признался, что не смог окончить школу из-за плохой успеваемости, его выпустили со справкой о неполном среднем образовании.

Шура ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

После Александр работал вожатым в лагере, занимался флористикой и рукоделием. Продюсеры заметили его во время выступления в ресторане, после чего и началась его карьера на сцене.

У известной актрисы Оксаны Акиньшиной из-за модельной школы и съемок в кино практически не оставалось времени на школу.

Оксана Акиньшина ФОТО: SCANPIX

Аттестат о среднем образовании девушка не получила, выпустившись со справкой. Лишь через несколько лет она закончила частную школу экстерном.

Самая популярная российская модель Наталья Водянова в 15 лет бросила школу, чтобы помогать своим родителям, а в 16 лет уже заключила договор с модельным агентством.

Наталья Водянова ФОТО: SCANPIX

Вскоре девушка переехала в Париж, где и обрела известность.

Будущий актер и режиссер Федор Бондарчук тоже не пылал любовью к учебе и не отличался примерным поведением.

Федор Бондарчук ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

После школы он пытался поступить в университет, но в сочинении допустил более 30 ошибок и пошел на режиссерский факультет ВГИКа. Но и университетский диплом мужчина получил только в 2009 году, поскольку на выпускном курсе не стал сдавать историю КПСС.



