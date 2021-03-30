Россиянин встретил в Москве таксиста из Таллинна и узнал, что эстонцы думают о русских и России

Travel man пишет: «Недавно ехал в такси в Зеленоград и разговорился с водителем. Оказалось, что водитель был эстонцем, родом из Таллинна. В Москве живет уже более пяти лет.
Я спросил, почему он не живет в Таллинне, а он ответил, что в Москве гораздо лучше. Это огромный город, который в 25 раз больше, чем Таллинн, да и сегодняшняя российская столица, по его словам, сейчас гораздо современнее Эстонии.
Меня довольно сильно удивило его мнение, поэтому я подробно расспросил его, как сейчас эстонцы относятся к России, уважают ли русских людей. И вот что эстонский таксист рассказал мне.
«Какое там уважение. Вас за оккупантов все принимают, кто силой захватил Прибалтику и не отпускал 50 лет. Уж лучше бы нас Германия завоевала, чем СССР», - ответил мне эстонец, и, конечно, это была шутка, которую я сначала не понял, но потом она заставила меня посмеяться.
Ведь у нас в России до сих пор бытует мнение, что эстонцы держат на нас большую обиду, хотя на самом деле это не совсем так. «Конечно, может быть, и есть какой-то небольшой процент людей, которые до сих пор принимают русских за оккупантов, но их очень мало. Большинство сейчас уже не держат никакой обиды и уважительно относятся к русским людям и к России. У многих моих друзей в Эстонии есть русские приятели, и они прекрасно друг с другом общаются. А кто-то даже переезжает в Россию и устраивается здесь на работу, как я, например. В России считают, что в Эстонии очень высокий уровень жизни, хотя на самом деле это не так. Он примерно равен российскому (московскому), а сейчас и вовсе многие люди в Эстонии живут крайне бедно. Они потеряли работу в прошлом году, когда многие фирмы (в первую очередь туристические или ресторанные) перестали работать из-за пандемии, а новую до сих пор не могут найти, потому что это тяжело. И тут уже, скорее, не Россия виновата, а правительство Эстонии, которое было совершенно не готово к кризису. У нас большинство людей критикует Эстонию, а не Россию».
Вот такая довольно интересная ситуация. Я пошутил с таксистом, что скоро Россия еще и Эстонии помогать будет. А он мне ответил, что это на полном серьезе может произойти, ведь экономика Эстонии очень сильно пострадала за прошлый год».
Пишите в комментариях, согласны ли вы с мнением эстонца-таксиста?
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