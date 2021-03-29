Самая сексуальная эстонская певица рассказала о жизни в Финляндии. Почему она сбежала туда?

Более подробно об этом певица рассказала в утренней программе на Star FM, и рассекретила, чем еще кроме музыки занимается у северных соседей, пишет Uudised.tv3.ee.

Лаура работает в сфере управления персоналом около десяти лет, в Финляндии девушка работает неполный рабочий день менеджером по персоналу. Финляндия - второй дом певицы, она выучила финский. «Мне нравится звучание языков. У каждого своя мелодия», - говорит Лаура, которая думает, что когда-нибудь сможет спеть на конкурсе «Евровидение» на эстонском и финском языках.

Лаура недавно участвовала в конкурсе песен «Северные соседи», в надежде представить Финляндию на «Евровидении». По словам певицы, в финском отборочном туре об артистах позаботились отлично, телевидение покрывает все расходы, связанные с выступлением. Однако в конкурсе Eesti Laul необходимо платить за свое выступление.

Из-за того, что Лаура должна постоянно находиться между Эстонией и Финляндией - она сделала уже 17 тестов на коронавирус. Поскольку это быстрые тесты, которые показывают результат через шесть часов, ей не приходится сидеть на самоизоляции.

Новый сингл Лауры достаточно зимний, хоть и уже пришла весна. Исполнительница говорит, что благодаря всем, кто болел за нее в отборочном туре на «Евровидение», появилась эта история.



