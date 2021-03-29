Известный эстонский радиоведущий рассказал, что произошло с ним после вакцинации

В прошлую пятницу Андрес Пуусепп получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca и признался, что сперва было небольшое беспокойство, но позже почувствовал себя лучше. «Я живу, у меня все в порядке», - шутит радиоведущий. Не было никаких побочных эффектов, которыми пугали, пожаловаться можно лишь на небольшую боль в месте, где был сделан укол. «У меня не было температуры», - говорит Андрес и добавляет, что чувствовал легкую усталость. В субботу он чувствовал себя хорошо и совершил 8-километровую прогулку по болотам.