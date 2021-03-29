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Как история мошенницы из России стала сюжетом для сериала Netflix

Anna Sorokin 2019. aastal kohtus, kuhu ta oma pettuste tõttu sattus. ФОТО: RICHARD DREW/AP/SCANPIX

Анна Сорокина несколько лет жила в дорогом отеле в Нью-Йорке под именем Анны Делви, организовывала роскошные вечеринки и искала инвесторов для создания своего фонда. Когда махинации вскрылись и девушку арестовали, у сценаристов появился сюжет для сериала.

Netflix объявил о запуске сериала, в основу которого войдет история Сорокиной. Шоураннером выступила автор популярных рейтинговых теледрам «Как избежать наказания за убийство», «Скандал» и «Анатомия страсти» Шонда Раймс.

История Делви (Сорокиной) поразила читателей американской прессы. Первая публикация в приложении New York Magazine рассказывала, что Анна, внезапно появившаяся на радаре всех светских мероприятий в Нью-Йорке, выдавала себя за дочь бизнесмена из Германии.

Она скрыла, что родилась в России в 1991 году и в 16 лет переехала вместе с семьей в Германию. Отец Анны работал водителем грузовика, пока не организовал небольшой бизнес по продаже обогревателей и кондиционеров. В 2011 году Анна отправилась учиться в колледж в Лондон, но бросила его и переехала в Париж. Оттуда она перебралась в США, взяв несколько кредитов на сумму около $ 200 000.

В 2019 году Анна Сорокина была приговорена к четырем годам лишения свободы за свои действия. По данным The Moscow Times, 561 день, проведенный в тюрьме, были вычтены из ее приговора. ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

На эти деньги Анна сняла номер в отеле 11 Howard, представившись знакомой его владельца, посещала светские мероприятия, оставляла щедрые чаевые персоналу и устраивала званые ужины, куда приглашала известных художников, бизнесменов и спортсменов, в числе которых был актер Маколей Калкин и миллионер Мартин Шрели.

В отеле она познакомилась с 25-летней консьержкой Нефф Девис. Настойчиво оказывая ей внимание и сделав ее личным помощником, Анна узнавала у нее информацию об инвесторах, которые могут помочь в основании фонда.

Неидеальный английский Анна объясняла тем, что родилась в Кельне, а на неидеальный немецкий ее окружение не обращало внимания.

Однако у Делви начались проблемы. Сначала выяснилось, что она задолжала отелю 11 Howard около $ 30 000 за еду и проживание. Отель Анна оплатила, но ее вещи выставили из номера. Делви пожила еще в нескольких отелях, потом остановилась у своего тренера, но накопившиеся долги другим отелям, организациям и людям в итоге привели к аресту. Сейчас Анна находится в тюрьме «​Рейкерс» под Нью-Йорком и ожидает суда.

Узнав, что издание New York Post охарактеризовало ее как «девушку, изображающую светскую львицу», Анна расстроилась: «Я никогда не пыталась быть светской. У меня были обеды, но это все рабочие встречи. Я лишь хотела, чтобы меня воспринимали всерьез. Если бы я действительно хотела денег, то нашла бы лучшие способы их получить. Труднее преодолевать жизненные трудности, а не денежные».

По предположению The Cut, Анна была уверена в правильности своих действий и намерений по созданию фонда. Она считала, что способна создать команду, и получала удовольствие от встреч. «Конечно, я сделала несколько ошибок. Но это не уменьшает количества вещей, которые я сделала правильно, — сказала Делви. — В мире есть неограниченный капитал, то есть деньги. Но есть и неограниченное число талантливых людей».

Возможность перенести историю мошенницы на экраны обсуждали несколько студий. Variety сообщает со ссылкой на источники в Vanity Fair, что уже велись переговоры с Дженнифер Лоуренс и Марго Робби, выражавшими интерес к главной роли в проекте. В итоге пилотную серию напишет Шонда Раймс, которая присоединилась к Netflix, покинув студию ABC Studios после 15 лет сотрудничества.

Короткометражный сериал на Netflix из 11 частей будет называться «Inventing Anna» («Изобретая Анну»). Когда именно выйдет сериал, неизвестно.


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