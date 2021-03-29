Пн, 29.03.2021
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Невероятная жестокость в Таллинне: подростки избивали и душили перепуганного лабрадора
Добавлен комментарий полиции!

Лабрадор. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В минувшие выходные в Таллинне произошло жестокое преступление, когда, по словам свидетеля, молодой человек избивал и душил собаку в столичном районе Тонди. По словам очевидца, молодой человек сел на спину собаки, душил ее ошейником и одновременно бил по морде, пишет Elu24.

Пост, распространяющийся в соцсети, описывает случившееся следующим образом:

У светлого лабрадора на шее было два ошейника, один из них мигал зеленым. С собакой были двое молодых людей младше 20 лет, которые говорили по-эстонски.

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Один из них, который был одет в красную куртку, сел на спину собаке и бил ее.

Он душил собаку ошейником и бил ее по морде. Когда молодой человек встал, собака хотела убежать, но он продолжил душить ее простым ошейником и поднял руку, угрожая собаке ударить ее снова,

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- описывает происходящее очевидец.

Другой молодой человек стоял рядом, его руки были в карманах. Он был одет во все темное, капюшон на голове, а темный шарф закрывал его лицо до самых глаз.

Собака очень их боялась. Подъехал к ним на машине и стал кричать, спрашивая, что здесь происходит. Тот, что бил собаку, послал меня. Второй сказал ему, что надо быстро уходить. Они ушли от Tondi Selver в сторону Юлемисте.

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Очевидец вызвал полицию, так как не имел возможности следовать за молодыми людьми. В публикации автор просит всех, кто также стал свидетелем этого происшествия, связаться с полицией.

По словам представителя полиции Анники Максимов, сотрудники полиции обнаружили гуляющих с собакой и поговорили с ними. «Оказалось, что это был молодой и очень энергичный лабрадор, который также радостно прыгнул, увидев стражей порядка. Судя по разговору и наблюдениям, владелец и собака очень хорошо ладили, и у полиции нет оснований полагать, что животное подверглось жестокому обращению», - подтвердила она.

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