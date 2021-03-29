Невероятная жестокость в Таллинне: подростки избивали и душили перепуганного лабрадора

Пост, распространяющийся в соцсети, описывает случившееся следующим образом:
У светлого лабрадора на шее было два ошейника, один из них мигал зеленым. С собакой были двое молодых людей младше 20 лет, которые говорили по-эстонски.
Один из них, который был одет в красную куртку, сел на спину собаке и бил ее.
Он душил собаку ошейником и бил ее по морде. Когда молодой человек встал, собака хотела убежать, но он продолжил душить ее простым ошейником и поднял руку, угрожая собаке ударить ее снова,
- описывает происходящее очевидец.
Другой молодой человек стоял рядом, его руки были в карманах. Он был одет во все темное, капюшон на голове, а темный шарф закрывал его лицо до самых глаз.
Собака очень их боялась. Подъехал к ним на машине и стал кричать, спрашивая, что здесь происходит. Тот, что бил собаку, послал меня. Второй сказал ему, что надо быстро уходить. Они ушли от Tondi Selver в сторону Юлемисте.
Очевидец вызвал полицию, так как не имел возможности следовать за молодыми людьми. В публикации автор просит всех, кто также стал свидетелем этого происшествия, связаться с полицией.
По словам представителя полиции Анники Максимов, сотрудники полиции обнаружили гуляющих с собакой и поговорили с ними. «Оказалось, что это был молодой и очень энергичный лабрадор, который также радостно прыгнул, увидев стражей порядка. Судя по разговору и наблюдениям, владелец и собака очень хорошо ладили, и у полиции нет оснований полагать, что животное подверглось жестокому обращению», - подтвердила она.