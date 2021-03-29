Невероятная жестокость в Таллинне: подростки избивали и душили перепуганного лабрадора

Пост, распространяющийся в соцсети, описывает случившееся следующим образом:

У светлого лабрадора на шее было два ошейника, один из них мигал зеленым. С собакой были двое молодых людей младше 20 лет, которые говорили по-эстонски. 891

Один из них, который был одет в красную куртку, сел на спину собаке и бил ее.

Он душил собаку ошейником и бил ее по морде. Когда молодой человек встал, собака хотела убежать, но он продолжил душить ее простым ошейником и поднял руку, угрожая собаке ударить ее снова, 891

- описывает происходящее очевидец.

Другой молодой человек стоял рядом, его руки были в карманах. Он был одет во все темное, капюшон на голове, а темный шарф закрывал его лицо до самых глаз.

Собака очень их боялась. Подъехал к ним на машине и стал кричать, спрашивая, что здесь происходит. Тот, что бил собаку, послал меня. Второй сказал ему, что надо быстро уходить. Они ушли от Tondi Selver в сторону Юлемисте. 891

Очевидец вызвал полицию, так как не имел возможности следовать за молодыми людьми. В публикации автор просит всех, кто также стал свидетелем этого происшествия, связаться с полицией.