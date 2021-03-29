Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы

Информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк последнее время появляется крайне редко, и всегда противоречивая. В начале года дочь актрисы сообщила, что ее мать по-прежнему «очень тяжело болеет», но они продолжают лечение и верят в лучшее. По некоторым данным сейчас звезда находится дома — в подмосковном поселке Крекшино, периодически ее навещают врачи.

Проблемы с судебными приставами у Заворотнюк возникают не впервые. Много лет она не могла выплатить огромный кредит банку: артистка взяла его в долларах, а курс валюты резко подскочил после кризиса. Погасить задолженность удалось уже тогда, когда Анастасия сражалась с онкологией.

Сейчас же за ней числится гораздо меньшая сумма — порядка 80 тысяч рублей (почти 900 евро) налогов, однако, приставы снова разыскивают звезду. Одно исполнительное производство возбуждено пару недель назад, другое тянется еще с прошлого года.

Небольшой долг за оплату услуг ЖКХ висит и на старшей дочери актрисы Анне — 23,5 тысячи рублей (260 евро) за газ, тепло и электроэнергию. А вот за мамой «прекрасной няни» Валентиной Борисовной только штрафы за нарушение правил дорожного движения — 11 тысяч рублей (120 евро).

Почти все средства семьи сейчас уходят на оплату дорогостоящих препаратов. Разумеется, траты легли на плечи супруга Заворотнюк – фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен работает без устали, чтобы обеспечить семью — участвует в ледовых шоу, тренирует молодых спортсменов. Стоит отметить, что семья не обращалась к поклонникам, не объявляла никаких сборов средств на лечение всенародной любимицы — родственники Анастасии справляются своими силами.



