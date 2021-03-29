Пн, 29.03.2021
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Принц Уильям признан самым сексуальным мужчиной с лысиной. Он обогнал даже Брюса Уиллиса!

Принц Уильям ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Принц Уильям оказался на первом месте в рейтинге самых сексуальных мужчин в мире! Об этом свидетельствуют недавние исследования специалистов по косметической хирургии Longevita, пишет Сегодня.

Были проанализированы тысячи блогов, статей и страниц в Google, где принца Уильяма назвали сексуальным более 17 миллионов раз, сообщает People.

Герцог Кембриджский обогнал Майка Тайсона, Джейсона Стэйтэма, Питбуля и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.

В исследовании также упоминались актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Брюс Уиллис, Вин Дизель, Джон Траволта и боксер Флойд Мэйвезер.

Есть немало лысых общественных деятелей, на которых мы можем полюбоваться,

– сказал представитель Longevita.

В соцсетях многие не восприняли эту информацию всерьез и удивились, как принц Уильям смог обогнать актеров и спортсменов, которые регулярно занимали высокие строчки в рейтингах самых сексуальных мужчин мира.

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