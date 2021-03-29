Принц Уильям признан самым сексуальным мужчиной с лысиной. Он обогнал даже Брюса Уиллиса!

Были проанализированы тысячи блогов, статей и страниц в Google, где принца Уильяма назвали сексуальным более 17 миллионов раз, сообщает People.
Герцог Кембриджский обогнал Майка Тайсона, Джейсона Стэйтэма, Питбуля и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.
В исследовании также упоминались актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Брюс Уиллис, Вин Дизель, Джон Траволта и боксер Флойд Мэйвезер.
Есть немало лысых общественных деятелей, на которых мы можем полюбоваться,
– сказал представитель Longevita.
В соцсетях многие не восприняли эту информацию всерьез и удивились, как принц Уильям смог обогнать актеров и спортсменов, которые регулярно занимали высокие строчки в рейтингах самых сексуальных мужчин мира.