Принц Уильям признан самым сексуальным мужчиной с лысиной. Он обогнал даже Брюса Уиллиса!

Были проанализированы тысячи блогов, статей и страниц в Google, где принца Уильяма назвали сексуальным более 17 миллионов раз, сообщает People.

Герцог Кембриджский обогнал Майка Тайсона, Джейсона Стэйтэма, Питбуля и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.

В исследовании также упоминались актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Брюс Уиллис, Вин Дизель, Джон Траволта и боксер Флойд Мэйвезер.

Есть немало лысых общественных деятелей, на которых мы можем полюбоваться,

– сказал представитель Longevita.