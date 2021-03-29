Без ханжества: как в СССР снимали постельные сцены

Маленькая Вера

В сценарии «Маленькой Веры» знаменитой сцены секса не было вообще. Актриса Наталья Негода вспоминала:

«Мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула. Я помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии», пишет «Домашний Очаг».

Таких откровенных сцен на советском экране раньше, и правда, не было. А здесь целых полторы минуты, и где! В фильме про людей, которые не живут, а выживают; про мир, в котором никто никого не любит, да и не видит толком; в котором мучается, раня себя о первое, совсем не волшебное и чистое чувство простая девушка Вера. «Маленькую Веру» называли чернухой, клеветой на советского рабочего человека. Половина зрителей ушла с премьеры в Доме кино, говорят, Михаил Сергеевич Горбачев тоже ушел со специального просмотра для руководства страны. Режиссер Василий Пичул долго не мог найти актрису на главную роль. Веру могла сыграть Яна Поплавская, она пробовалась три раза, но... Это же милая, милая Красная Шапочка! Негоду режиссер брать не хотел, ему не нравилось ничего из того, что она делала, но это был его дебют, и куратор Пичула, авторитенейшая Татьяна Лиознова сказала: «Бери Негоду!». Играть любовь Соколову и Негоде было трудно, они как-то сразу не поладили... А когда дошло до знаменитой сцены, это было вообще. 1988 год, и Соколов, и Негода были комсомольцами, а тут – играть половой акт, да еще на глазах у всей съемочной группы! Негода негодовала, и, как Светличная 20 лет назад, выгоняла режиссера, просила его спрятаться в шкаф и подавать команды оттуда. ... Гениальный пиар-ход сработал, зрители штурмовали кинозалы по всей стране, и каждый пятый житель СССР посмотрел это кино.

Интердевочка

В 1989 году на экраны вышел фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Потом он много раз говорил, что считает свою картину неудачной, что в принципе не хотел ее снимать, потому что бесконечно далек от всякой «клубнички». Да и на «Мосфильме» никто сначала не верил в этот проект, многие думали: розыгрыш. Фронтовик, автор «Любимой женщины механика Гаврилова» и «Военно-полевого романа»... Но об этом написали газеты, и режиссер каждый день стал получать письма от проституированных женщин, работавших с иностранцами: каждая хотела сыграть главную роль, но ему была нужна профессиональная актриса. На роль Тани Зайцевой пробовались и Дапкунайте, и Розанова, и Полищук. Но Тодоровский искал ту самую. Яковлева ему подходила всем, кроме эльфийской худобы, поэтому под платье ей приходилось подкладывать поролон. Костюмы для съемок покупали в Швеции: яркие, совершенно не похожие на одежду, которую носили советские граждане. А белье! Трусы из тонкого шелка, в меру открытые, непрозрачные, довольно строгие – но как же они отличались от того, что продавалось в советских магазинах. Многие актрисы впервые в жизни видели такое красивое и дорогое белье. Елена Яковлева сразу же наотрез отказалась обнажаться, о постельных сценах и говорить нечего! Но сцена секса в фильме есть: с японцем (его, кстати, играет казах Ментай Утепбергенов), который заплатил героине 750 долларов. Петр Тодоровский придумал эту технологию в момент отчаяния, и никакого японца там нет даже близко. Вот как об этом вспоминает второй режиссер Борис Вельшер.

«Лену намазали глицерином, к кровати прибили бревно, всех лишних мужчин удалили с площадки. Я, Петр Тодоровский и оператор стали раскачивать бревно. Оператор раскачивал лампочки, тумбочки. Весь гостиничный номер у нас буквально ходил ходуном. Вот так мы и обозначили бурную страсть. А актриса даже не обнажилась ниже линии декольте».