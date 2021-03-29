Регина Тодоренко высказалась о разводе с Владом Топаловым
Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, собирается ли разводиться с Владом Топаловым.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, собирается ли разводиться с Владом Топаловым.
У Регины Тодоренко было две главных волны популярности. Первая произошла на проекте Фабрика звезд, где молодая артистка участвовала с Дантесом, Тарабаровой и другими, а вторая – во время съемок тревел-шоу Орел и решка. С тех пор Тодоренко не утратила популярность.
Недавно артистка побывала в Дубае, где отрезала длинные волосы. Поклонники посчитали, что такая жажда перемен может быть связана с разводом с Владом Топаловым. Регина Тодоренко ответила на эти предположения в Сети, пишет Clutch.
«Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина - надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!)...», - начала Тодоренко.
«Вау-вау, как красиво. Прям как голливудская звезда, вам очень идет», «Ты настолько сексуальная моя бомбита!!! Очень и очень тебе идет! Все перемены к лучшему! Ураааа!!!», «Wow!!! почему если решил поменять прическу, то сразу разводиться?!» - комментируют поклонники.