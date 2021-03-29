Регина Тодоренко высказалась о разводе с Владом Топаловым

У Регины Тодоренко было две главных волны популярности. Первая произошла на проекте Фабрика звезд, где молодая артистка участвовала с Дантесом, Тарабаровой и другими, а вторая – во время съемок тревел-шоу Орел и решка. С тех пор Тодоренко не утратила популярность.



Недавно артистка побывала в Дубае, где отрезала длинные волосы. Поклонники посчитали, что такая жажда перемен может быть связана с разводом с Владом Топаловым. Регина Тодоренко ответила на эти предположения в Сети, пишет Clutch.



«Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина - надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!)...», - начала Тодоренко.