У Панина обнаружился еще один ребенок
Скандальный актер и звезда «Жмурок» стал гостем программы «ДНК-шоу», в котором признался, что у него растет четвертый ребенок, сообщает «Рамблер».
Скандальный актер и звезда «Жмурок» стал гостем программы «ДНК-шоу», в котором признался, что у него растет четвертый ребенок, сообщает «Рамблер».
«С детьми мне точно надо остановиться!» — в шутку пояснил известный артист.
Он объяснил, что об отцовстве узнал от знакомых. Мать ребенка не хотела, чтоб чувствовал себя виноватым. А сам ребенок живет в другой семье и не знает, кто его настоящий отец.
Панин сейчас живет в Испании с новой супругой. При этом у него есть дочь от брака с Юлией Одинцовой. Еще одна дочь у него есть от врача-гинеколога, а третий ребенок появился на свет от Ольги Маруженко.