У Панина обнаружился еще один ребенок

Он объяснил, что об отцовстве узнал от знакомых. Мать ребенка не хотела, чтоб чувствовал себя виноватым. А сам ребенок живет в другой семье и не знает, кто его настоящий отец.

Панин сейчас живет в Испании с новой супругой. При этом у него есть дочь от брака с Юлией Одинцовой. Еще одна дочь у него есть от врача-гинеколога, а третий ребенок появился на свет от Ольги Маруженко.