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Скорее! Репортер, работа мечты на портале Limon.ee ждет тебя!

Репортер, работа мечты на портале Limon.ee ждет тебя! ФОТО: limon.ee

Уже этим летом ты можешь оказаться в современном офисе концерна Postimees Grupp в Таллинне на должности репортера портала Limon.ee и получить незабываемый опыт работы в самом позитивном и творческом коллективе страны (договор временный, срок работы - с 1 июня по 31 августа). 

Сначала расскажем о невероятных условиях работы в нашем новом здании в эстонской столице по адресу: Тартуское шоссе, 80, и это не сон! 

  • В перерывах между работой ты сможешь загорать и наслаждаться панорамным видом на Таллинн на нашей летней террасе;
  • Пить хоть по 20 чашек кофе, чая и газированной воды каждый день на работе совершенно бесплатно;
  • Ты получишь личный рабочий ноутбук на период работы;
  • Если ты станешь лучшим репортером месяца, то помимо зарплаты тебя ждет еще и премия;
  • Пресс-карта тоже выдается летнему репортеру! А также для него предусмотрены все льготы Postimees Grupp. 

Звучит классно? Это далеко не всё! Подробнее расскажем уже наиболее подходящим кандидатам. А пока прочитай, чем ты будешь заниматься всё лето: 

  • Переводить интересные материалы с эстонского и английского на русский и адаптировать тексты для русского читателя;
  • Брать интервью (с микрофоном в руках) у местных знаменитостей и жителей нашей страны;
  • Писать эксклюзивные тексты на любую интересующую тему! 
  • Радовать наших подписчиков в социальных сетях;
  • Делиться безграничными идеями.

Владение эстонским языком - минимум B2!  

Подать заявку и прочитать более подробно о конкурсе можно на портале CVKESKUS. До встречи! 


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