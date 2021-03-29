Пн, 29.03.2021
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Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака

Счастливая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Как сложится личная жизнь Тельцов? На что стоит обратить внимание Львам? Чего опасаться Ракам?

В апреле 2021-го многим знакам предстоит открыть для себя новую страницу жизни. Однако будут и те, кого весенние перемены не заденут вовсе или приведут к позитивному результату. 5-tv.ru выяснил у астролога Ирины Сычевой, чего знакам зодиака следует ждать в разгар весны 2021-го.

Овен

Апрель станет «звездным часом» для Овна. Первенцу Зодиака открыты все дороги. Этот период удачен для реализации новых проектов и получения прибыли. Однако, как показывает гороскоп, заработанные средства лучше не тратить.

«Вкладывайте в инвестирование или в реализацию новых проектов», — советует астролог Ирина Сычева.

В личной жизни Овны могут рассчитывать на внимание и поддержку партнера. Судя по гороскопу, здоровье Овна в апреле не подведет.

Телец

Партнера Тельца в апреле ожидает приятная прибыль. Что касается самого Тельца, то, судя по гороскопу, ему для профессионального благополучия необходимо принять и уважать руководство. А вот лишние эмоции могут сыграть злую шутку.

«Не старайтесь держать в себе негативные эмоции, но и не выплескивайте их на собеседника», — пояснила астролог.

Гороскоп показывает, что Тельцам в апреле лучше выговориться специалисту или хотя бы близкому другу. Звезды говорят, что в таком случае представители второго знака зодиака уберегут нервную систему от ненужных переживаний и сохранят отношения с дорогими людьми.

Близнецы

В апреле на Близнецов хлынет поток из новых предложений по работе и прибыль. Гороскоп показывает, что в какой-то момент главный эрудит зодиакального круга попытается потратить приобретенный капитал. Звезды призывают Близнецов к благоразумию.

«У вашего партнера также возрастает успех. Если же вы не состоите в отношениях, то месяц благоприятен для новых знакомств», — пояснила астролог Ирина Сычева.

В плане здоровья Близнецам в апреле рекомендовано пить больше теплой поды. Судя по гороскопу, это улучшит их самочувствие и смягчит характер.

Рак

Гороскоп показывает, что в апреле Раков ожидает повышение по служебной лестнице или, как минимум, публичное выступление. Звезды советуют не отказываться от предложения выступить перед массами. Судя по гороскопу, это поспособствует карьерному росту и увеличению прибыли.

«Этот месяц может принести вам невероятную популярность», — настаивает эксперт.

Тем временем личная жизнь Раков потребует внедрения системы и порядка. Судя по гороскопу, Ракам предстоит усмирить беспокойные мысли, ведь в какой-то момент они могут вызвать проблемы со здоровьем.

Лев

Апрель благоволит Львам так, как никакому другому знаку. Гороскоп показывает, существует вероятность смены работы, что будет только к лучшему.

«Не пугайтесь никаких перемен», — призвала эксперт.

В плане здоровья, судя по гороскопу, Львам стоит обратить внимание на костную ткань своего организма. Возможно, потребуется посетить нутрициолога. Главной звезде зодиакального круга в этот период может понадобиться коллаген, D3 и OMEGA — 3.

Дева

Девам, имеющим собственный бизнес, придется понервничать в апреле. Однако, как показывает гороскоп, делать этого не стоит. Звезды сулят отличнице зодиака и ее делу стабильность.

«Проявляйте смелость, решительность, планируйте свои действия. Ставьте задачи и следуйте им», — советует астролог.

Судя по гороскопу, в апреле Девам важно следить за своими мыслями и сфокусироваться исключительно на позитивных идеях. В плане здоровья звезды рекомендуют поберечь себя и не браться за экстремальные виды спорта. А вот в общении с партнером наберитесь смелости и проявите к нему сексуальный интерес.

Весы

В апреле партнеру Весов будет везти больше обычного. В случае общего с ним бизнеса, как показывает гороскоп, успех удваивается. Но спешите тратить полученную прибыль и не откладывайте на черный день.

«Лучше инвестируйте их в новые проекты или на радость себе», — советует эксперт.

Судя по гороскопу, звезды в апреле благоволят Весам в творческих видах спорта. Для улучшения физической формы и хорошего настроения главному арбитру зодиакального круга рекомендованы занятия танцами или гимнастикой.

Скорпион

Скорпионов в апреле ожидают проблемы со здоровьем. В то же время, как показывает гороскоп, дела на работе в это период необходимо доводить до конца. Гоните от себя мысли о кредите на новый проект. Лучше займитесь личной жизнью.

«Отношения обретают некую неустойчивость», — прогнозирует астролог Ирина Сычева.

Судя по гороскопу, для улучшения отношений с партнером Скорпиону предстоит проявить мягкость. Терпение к чужим ошибкам поможет Скорпионам сохранить дорогих сердцу людей.

Стрелец

В апреле Стрелец будет пользоваться популярностью среди противоположного пола. В то же время, как показывает гороскоп, не следует тратить свое время на всякого обожателя.

«Обратите внимание: в вашем поле появился тот, кто вам может быть действительно интересен и достоин вас», — поясняет астролог Ирина Сычева.

Тем временем финансовая сфера Стрельца будет стабильна. Однако в работе, судя по гороскопу, ему предстоит проявить творческий подход.

Козерог

В апреле звезды призывают Козерога быть открытым к новым идеям. Также гороскоп показывает, что главному трудоголику зодиакального круга следует делиться и собственными идеями. О дружеских и романтических отношениях тоже не забывайте.

«Проявите наставничество в работе, а в отношениях и любви — заботу и тепло», — советует эксперт.

В плане здоровья, как показывает гороскоп, Козерогов ожидают головные боли. В этот период звезды рекомендуют растяжку мышц верхнего плечевого пояса и шеи.

Водолей

Апрель разбудит в Водолеях их лидерские качества. Звезды призывают вас применять их на работе. Судя по гороскопу, они дадут хороший урожай в будущем.

«Самое время строить дом или заняться покупкой новой недвижимости», — считает астролог Ирина Сычева.

В личной жизни Водолея прогнозируется похолодание на фоне карьерного роста партнера. Гороскоп показывает, что пугаться нечего — это временно. В плане здоровья Водолеям следует сократить потребление кондитерских изделий и выпечки.

Рыбы

В апреле Рыбы соберут добротный урожай. В то же время, судя по гороскопу, представителям этого знака не следует оставлять без внимания остальные свои проекты. Не обойдется без сложностей в личной жизни Рыб.

«Общение с партнером может быть на повышенных тонах. В ваших силах — договариваться с ним мирным путем», — считает специалист.

Гороскоп показывает, что Рыбам в апреле следует поберечь дыхательную систему, закрывая от холода шею и грудь.


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