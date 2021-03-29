Как смогут привиться от COVID-19 проживающие в Эстонии россияне?
Количество российских соотечественников за рубежом, которые желают получить инъекцию «Спутника V», неуклонно растет, передает Пятый канал.
Количество российских соотечественников за рубежом, которые желают получить инъекцию «Спутника V», неуклонно растет, передает Пятый канал.
Прививочная кампания в ближайшее время, возможно, охватит и россиян, проживающих за пределами нашей страны. Правительство Ленинградской области готовит дополнительные пункты вакцинации — на границе с Эстонией и Финляндией.
За рубежом все больше российских граждан, желающих привиться «Спутником V». Но сделать прививку мешают ограничения, введенные из-за пандемии. Корреспондент МИЦ «Известия» Михаил Андроник узнал, какой выход нашли из этой ситуации.