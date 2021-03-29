Пн, 29.03.2021
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Как смогут привиться от COVID-19 проживающие в Эстонии россияне?

Вакцина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Количество российских соотечественников за рубежом, которые желают получить инъекцию «Спутника V», неуклонно растет, передает Пятый канал.

Прививочная кампания в ближайшее время, возможно, охватит и россиян, проживающих за пределами нашей страны. Правительство Ленинградской области готовит дополнительные пункты вакцинации — на границе с Эстонией и Финляндией.

За рубежом все больше российских граждан, желающих привиться «Спутником V». Но сделать прививку мешают ограничения, введенные из-за пандемии. Корреспондент МИЦ «Известия» Михаил Андроник узнал, какой выход нашли из этой ситуации.

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