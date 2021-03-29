Филипп Киркоров не сдержал агрессии в разговоре об Алле Пугачевой

Филипп Киркоров, как известно, был без ума влюблен в свою бывшую жену Аллу Пугачеву. Несмотря на то что пара распалась больше 15 лет назад, публике и журналистам отношения экс-супругов до сих пор не дают покоя.

Сейчас Киркорова и Примадонну подозревают в какой-то ссоре. Очередным косвенным подтверждением этой теории стала резкая реакция Филиппа Бедросовича на вопрос о Пугачевой, который задал один из журналистов в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».

«Отстаньте вы от Аллы Борисовны», — цитирует короля российской эстрады «Экономика сегодня».

Киркоров добавил, что прекрасно живет в одиночестве, хотя иногда, конечно, ему не хватает общения. «​Один прихожу, как в фильме известном — туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения», — сообщил певец.

Также в рамках программы Киркоров обмолвился, что его вполне устраивает холостяцкая жизнь, и он отнюдь не стремится пополнить ряды клиентов брачных агентств. Вместе с тем со стороны кажется, что вокруг певца сформировался уже целый «гарем». Так, помимо Бузовой, рядом с Киркоровым сейчас постоянно видят Наталью Гордиенко — певицу из Молдавии, у которой он выступает в роли продюсера на «Евровидении».

С 38-летним звездным диджеем Катей Гусевой поп-королю и вовсе приписывают «тайный роман». Они открыто признаются друг другу в любви и не скрывают, что их связывают едва ли не семейные отношения. Так, Гусева заявила, что Киркоров жутко ее ревнует и единственной из женщин позволяет на себя кричать. Она также рассказала, что много времени проводит с детьми певца, которые даже называют ее мамой.