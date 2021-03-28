Стало известно, когда в России снимут коронавирусные ограничения
По словам главы государства, населению необходимо выработать коллективный иммунитет к инфекции, пишет Пятый канал.
По словам главы государства, населению необходимо выработать коллективный иммунитет к инфекции, пишет Пятый канал.
Снять ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, удастся только при выработке популяционного иммунитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин и назвал вероятные сроки — конец лета этого года.
Глава государства напомнил, что для этого нужно, чтобы вакцинацию прошли около 70% взрослого населения.
«Здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <…> Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сообщил он в передаче «Москва. Кремль. Путин».
По словам президента, все три российские вакцины от COVID-19 примерно одинаковые по качествам, одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, зато она «помягче» — каждый может проконсультироваться с врачом и выбрать, какая лучше подходит. При этом, отметил Путин, все они являются лучшими в мире на сегодня.
«Вот что серьезно — это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно», — призвал президент и добавил, что бояться побочных эффектов не стоит.