Стало известно, когда в России снимут коронавирусные ограничения

Снять ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, удастся только при выработке популяционного иммунитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин и назвал вероятные сроки — конец лета этого года.

Глава государства напомнил, что для этого нужно, чтобы вакцинацию прошли около 70% взрослого населения.

«Здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <…> Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сообщил он в передаче «Москва. Кремль. Путин».

По словам президента, все три российские вакцины от COVID-19 примерно одинаковые по качествам, одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, зато она «помягче» — каждый может проконсультироваться с врачом и выбрать, какая лучше подходит. При этом, отметил Путин, все они являются лучшими в мире на сегодня.