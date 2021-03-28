Учительница рисования Людмила из Ласнамяэ рассказала, как с ней обращались врачи, когда она лежала с коронавирусом в больнице

Людмила, всю жизнь прожившая в Эстонии, в декабре оказалась в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, потому что заболела коронавирусом. Сегодня она считает случившееся с ней серьезным уроком, который преподала жизнь.

«Я жила, вообще не думая о короне, - ответила Людмила на вопрос телеведущей, что она, учительница рисования, думала о вирусе до того, как заразилась. - Я не надевала маску, потому что всегда была дома. Не потому, что боялась короны, а потому, что вела уроки дистанционно. Я очень люблю свою работу».

В декабре к Людмиле приехала приятельница из Украины. «Я тогда не знала, что она прибыла в Эстонию нелегально», - вспоминает Людмила. Украинка погостила несколько дней и уехала обратно, а через два дня Людмила попала в больницу с высокой температурой.

Если раньше смерть стариков от коронавируса казалась ей даже выгодной для государства с экономической точки зрения, то после больницы она кардинально изменила свое мнение. «Я увидела совершенно другую планету. Это была не Земля. Врачи и медсестры передвигались в скафандрах и были похожи на пришельцев. Они работали, как рабы, все время бегали от пациента к пациенту, - вспоминает Людмила. - Русские говорили по-эстонски. Никто не делал никаких различий между больными разных национальностей. Я поняла, что в мире еще есть сострадание, забота о ближних. И это не пустые слова в нашей стране».

По словам Людмилы, Ляэне-Таллиннская центральная больница - лучшая в мире. «Врачи подарили мне жизнь», - утверждает учительница. Она уверена, что была на волосок от смерти, так как сама не могла есть и ходить, но люди в белых халатах поставили ее на ноги. Врачи и медсестры также спасли жизнь и ее мужу, который провел в больнице 12 дней, и большую часть находился в тяжелом состоянии. «Низкий поклон им!» - говорит Людмила, добавляя, что столько тепла, доброты и сердечности, сколько получила от медицинского персонала, она не видела ни от кого уже долгое время.

Во второй части интервью Людмила рассказала, почему в Ласнамяэ так много заболевших короной, и еще раз поблагодарила врача, который спас ей жизнь.