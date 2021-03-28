Толще и красивее: ученые описали внешность женщин через 50 лет

Коллеги Стирса из Университета Хельсинки отмечают, что привлекательные дамы чаще рожают симпатичных детей, и те, становясь матерями, продолжают эту тенденцию. С каждым годом число красивых женщин увеличивается, в отличие от мужчин. Однако, по словам Стирса, особенности внешности людей будущего станут отличны от нынешних стандартов красоты.

Так, ученый полагает, что 50 лет спустя у женщин уменьшится рост и увеличится вес. Исследователи связывают это с тем, что представительницы прекрасного пола с такими параметрами ныне чаще производят потомство по сравнению с худыми и высокими дамами. Научные умы сходятся во мнении, что в будущем женщины станут похожи между собой через ассимиляции и иммиграции. А такие детали внешности, как веснушки, голубые и зеленые глаза, окажутся редкостью.