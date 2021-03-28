Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка

скриншот с youtube.com

Трое малолетних сыновей Дмитрия и Полины Дибровых чудом спаслись после обрушения потолка в особняке телеведущего на Рублевке. Как рассказала супруга звезды, инцидент произошел ночью, когда все в доме спали. Полина до сих пор не может отойти от шока после случившегося. Обитателей разбудил страшный шум, и вскоре стало ясно, что произошла трагедия. «Мы спали. Моя бабушка зашла к нам в спальню со словами: „Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей“. Конечно, я за секунду перенесла себя туда», - рассказала Полина Диброва в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.