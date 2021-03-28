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Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка

Дмитрий Дибров ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

В особняке телеведущего на Рублевке прорвало трубу, пишет eg.ru.

Трое малолетних сыновей Дмитрия и Полины Дибровых чудом спаслись после обрушения потолка в особняке телеведущего на Рублевке. Как рассказала супруга звезды, инцидент произошел ночью, когда все в доме спали. Полина до сих пор не может отойти от шока после случившегося. Обитателей разбудил страшный шум, и вскоре стало ясно, что произошла трагедия. «Мы спали. Моя бабушка зашла к нам в спальню со словами: „Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей“. Конечно, я за секунду перенесла себя туда», - рассказала Полина Диброва в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

скриншот с youtube.com

В спальне находились три сына Дибровых - 11-летний Саша, 7-летний Федор и 5-летний Илья. По счастливой случайности, никто из ребят не пострадал. Потолок рухнул на крыши их кроваток, однако не задел самих малышей.

«Слава Богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей, но это было ужасно», - признается Диброва.

Как оказалось, в доме прорвало трубу с горячей водой на третьем этаже - по всей видимости, из-за перепада температур. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Помимо потолков, семье предстоит восстанавливать затопленные комнаты и вздувшийся паркет. Пока же Дибровы не могут справиться с жуткой вонью, которая стоит в доме. «От перепада температуры на третьем этаже не выдержали батареи. Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. Тут теперь полноценный ремонт нужен», - разводит руками Полина Диброва.

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