Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка
В особняке телеведущего на Рублевке прорвало трубу, пишет eg.ru.
В особняке телеведущего на Рублевке прорвало трубу, пишет eg.ru.
скриншот с youtube.com
В спальне находились три сына Дибровых - 11-летний Саша, 7-летний Федор и 5-летний Илья. По счастливой случайности, никто из ребят не пострадал. Потолок рухнул на крыши их кроваток, однако не задел самих малышей.
«Слава Богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей, но это было ужасно», - признается Диброва.
Как оказалось, в доме прорвало трубу с горячей водой на третьем этаже - по всей видимости, из-за перепада температур. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Помимо потолков, семье предстоит восстанавливать затопленные комнаты и вздувшийся паркет. Пока же Дибровы не могут справиться с жуткой вонью, которая стоит в доме. «От перепада температуры на третьем этаже не выдержали батареи. Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. Тут теперь полноценный ремонт нужен», - разводит руками Полина Диброва.