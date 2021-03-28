Открыла свой поганый рот: Лещенко гневно обрушился на Ксению Собчак

«На самом деле эпатировали лишь два-три человека, – впервые вспомнил ту ситуацию Лещенко. – Например, Дана Борисова заявила, что заразилась от Лещенко на передаче у Андрея Малахова. Ну, странная девочка, по телевизору рассказывала, как от алкоголизма лечилась. Что с нее взять?! Дело в том, что заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой, отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел и попал в больницу в «Коммунарку». Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно. Это сообщение Собчак опубликовала ровно год назад У меня работают два водителя, никто из них не заболел. Но такую травлю на меня навели! Аркаша Укупник зачем-то стал говорить, что мог заразиться, увидев меня у Нади Бабкиной в театре. Правда, потом он передо мной извинялся, мол, прости меня, что по глупости брякнул где-то в интервью. Такой поток грязи, который вылился на меня в тот период, я не заслужил! Было очень обидно. Я тогда встал в позицию льва и смотрел, как обезьяны грызутся между собой. Но негатива вокруг меня было только, пожалуй, пять процентов, остальные люди желали мне выздоровления. Было очень много звонков со словами поддержки».