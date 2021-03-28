Анастасия Волочкова едва не умерла из-за аборта

Балерина Анастасия Волочкова в откровенном интервью телеведущей Лере Кудрявцевой на телеканале НТВ призналась, что однажды чуть не умерла из-за аборта. Решение прервать незапланированную беременность танцовщица приняла, будучи в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Их дочери Ариадне тогда было пять с половиной лет.

Знаменитость заявила, что пойти на этот шаг было непросто, но детей от мужа она больше не хотела. Предприниматель, по словам Волочковой, прекрасно обо всем знал, но не стал препятствовать аборту. Вдовин, считает балерина, тоже не хотел этого ребенка.

Во время процедуры у Анастасии открылось сильное кровотечение, медики были обеспокоены ее состоянием и не гарантировали благополучного исхода. Однако врачам все же удалось спасти звездную пациентку.

«Я после этой операции чуть не умерла. Мне ни разу не делали операции, а тут такое… Я маме написала письмо, просто как завещание, вдруг я не выживу», — делилась Волочкова.

Супруг балерины, как она отметила, проявил поразительную холодность и даже не позаботился об отдельной палате для жены в больнице. Анастасия признает, что «взяла грех на душу», но все же думает, что уберегла малыша от ожидавших его в будущем страданий.