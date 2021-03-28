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Nublu счастлив безмерно: эстонский рэпер объявил сногсшибательную новость

Сестру Nublu встречают в аэропорту, 2020 год ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp

Известный эстонский рэпер Nublu поделился с подписчиками радостной новостью: его младшая сестра Эва-Лотта Кийбус поедет на Олимпиаду в следующем году, сообщает Elu24. «Она удивительный человек», - считает брат.

Фигуристка Эва-Лотта Кийбус получила путевку на зимние Олимпийские игры в Пекине в следующем году. На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме она заняла 14-е место.

«Моя младшая сестра Лотта едет на Олимпиаду! Поздравляю, дорогая Лотта», - написал в Instagram и Facebook Nublu.

Nublu радуется за свою 18-летнюю сестру. ФОТО: Instagram

Кийбус ранее рассказывала, что брат ее очень поддерживает. "Любовь сестры и брата здесь сильна. Будем держать друг за друга пальцы скрещенными», - говорила фигуристка в 2019 году. Тренер Эвы-Лотты Анна Леванди отмечает, что между сестрой и братом тоже есть негласное соревнование. «Кто кого сделает, кто станет первым номером в Эстонии», - уточнила Леванди.

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