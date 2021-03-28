Nublu счастлив безмерно: эстонский рэпер объявил сногсшибательную новость

Фигуристка Эва-Лотта Кийбус получила путевку на зимние Олимпийские игры в Пекине в следующем году. На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме она заняла 14-е место.

Кийбус ранее рассказывала, что брат ее очень поддерживает. "Любовь сестры и брата здесь сильна. Будем держать друг за друга пальцы скрещенными», - говорила фигуристка в 2019 году. Тренер Эвы-Лотты Анна Леванди отмечает, что между сестрой и братом тоже есть негласное соревнование. «Кто кого сделает, кто станет первым номером в Эстонии», - уточнила Леванди.