«Грязная дюжина»: продукты с наибольшим и наименьшим содержанием пестицидов

Перечисленные ниже продукты питания считаются вкусными и полными полезных для нашего организма свойств, но к их выбору нужно подходить с особым вниманием, так как они вошли в новый список «Грязная дюжина». Это список фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, а составлен он американской экологической группой Environmental Work Group. Список заставляет задуматься о привычных методах ведения сельского хозяйства.

Специалисты говорят, что избегать применения пестицидов особенно важно для младенцев и детей, так как такие вещества могут нанести вред развивающемуся мозгу. Наряду с составлением списка продуктов питания в 2020 году было проведено исследование, которое выявило умственную отсталость у детей, которую могли вызвать органофосфаты — распространенный класс пестицидов.

Черный список

Рейтинг загрязненных пестицидами фруктов и овощей 2021 года включает 47 различных фруктов и овощей. А основан он на более чем 43 000 наборов данных, полученных Министерством сельского хозяйства США и Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств. Согласно данным Экологической рабочей группы 2021, клубника, к сожалению, продолжает занимать первое место в списке «Грязной дюжины» фруктов и овощей, содержащих наибольшее количество пестицидов

Кроме того, по данным исследования университета Массачусетса в Амхерсте, опубликованного в 2017 году в «Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии», лучшим методом удаления остатков пестицидов из яблок является использование для их мытья раствора хлебопекарной соды. Другим более дорогостоящим вариантом является выбор органических продуктов питания.

«Грязная дюжина»

1. Клубника

2. Шпинат

3. Кудрявая капуста и горчица

4. Нектарины

5. Яблоки

6. Виноград

7. Вишня

8. Персики

9. Груши

10. Болгарский и острый перец

11. Сельдерей

12. Томаты

Это не значит, что мы должны перестать покупать или употреблять эти продукты. Цель этого списка — вдохновить нас на более разумный подход к выбору еды. Если доступна цена, то выбор именно органических версий овощей и фруктов, включенных в список, должен исключить любые потенциальные риски, связанные с возможным наличием в них пестицидов.

Кроме того, Агентство Европейского Союза по безопасности пищевых продуктов следит за тем, чтобы уровни содержания пестицидов в этих продуктах соответствовали действующему законодательству, как показано в его последнем докладе, и чтобы поэтому пищевые продукты были безопасны для употребления. Необходимо тщательно мыть фрукты и овощи. Как? Активно промывая их под проточной водой, а не в миске с водой. Если фрукты не мягкие, лучше мыть их с щеткой.

Продукты с наименьшем содержанием пестицидов

Отчет также включает в себя список 14 «чистых» продуктов с наименьшим содержанием пестицидов. Почти 70% протестированных образцов фруктов и овощей не содержали остатков пестицидов, что делает их «наиболее безопасным выбором».

«В данных продуктах крайне редко можно обнаружить пестициды», — говорится в отчете Экологической рабочей группы. «Только 8% образцов фруктов и овощей из списка содержат два или более видов пестицидов».

14 «чистых» продуктов

1. Авокадо

2. Сладкая кукуруза

3. Ананас

4. Лук

5. Папайя

6. Замороженный горошек

7. Баклажан

8. Спаржа

9. Брокколи

10. Капуста

11. Киви

12. Цветная капуста

13. Шампиньоны

14. Сладкая дыня

Ежегодный отчет