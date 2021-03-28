Минус 25 навсегда: Татьяна Васильева раскрыла секрет, как похудела в 74 года

В недавнем интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи», подготовленном к ее дню рождения, звезда рассказала о том, как ей удалось так сильно похудеть: «Сейчас все мечтают быстро похудеть. Быстро — это значит ненадолго. Медленно — это навсегда. Я вот сегодня думала, на сколько я похудела: сначала на 18 и сейчас ещё на 7. То есть на 25... Ты представляешь, какая я была?» - говорит Васильева.
Правда, сама Татьяна не считает, что это — идеал: «У меня кость широкая, я все равно не буду выглядеть худой. Но это ещё не предел, по французским меркам я должна весить 63», - уверена актриса.
Каждый день обязательно актриса занимается спортом — по два часа: сначала полтора километра до фитнес-клуба, затем час идёт в гору или бежит на тренажёре и занимается с тренером ещё час. На вопрос, нравится ли ей заниматься спортом, она отвечает без раздумий: «Как это может хотеться? Этого хотеться не может. Но без этого нельзя».
Спорт стал неотъемлемой частью жизни актрисы — она не забывает о нем даже на гастролях. «Сегодня я лечу в Челябинск, и сразу с самолёта — в спортзал. Меня уже везде знают, и первое, что я кладу в чемодан, — это кроссовки», - смеется Васильева.
Ранее, в интервью программы «Звезды сошлись», актриса уже сформулировала 5 основных правил, которые помогли ей стать обладательницей стройной фигуры:
- Низкокалорийная диета — не более 1000 калорий в день. Сама Татьяна считает, что в ее возрасте этого достаточно: с утра актриса выпивает чай с молоком, днём — ест кашу и овощи, а на ужин у неё — кефир. Из фруктов и овощей знаменитость позволяет себе только яблоки и авокадо, иногда ягоды.
- Также актриса полностью отказалась от таких продуктов как макароны, картофель, сахар и пирожные. Кроме того, знаменитость не ест мясо. Но даже у звезды есть слабость, и это — варенье.
- Регулярные физические нагрузки, о которых мы уже писали выше. Если тренировки невозможны, Васильева просто выходит на прогулку и ходит часами.
- Эмоциональная разрядка, ведь актриса убеждена, что к лишнему весу легко приводят стрессы. А когда надо «перезагрузить голову», актриса отрабатывает удары на боксерской груше, которая стоит у неё дома.
- Татьяна честна со своими поклонниками и не отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Но и домашний уход никто не отменял — Васильева очень любит разные кремы.