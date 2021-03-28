Любовь Успенская потратила 22 000 евро на пластику ягодиц
Певица не останавливается на пути к совершенству фигуры. На этот раз Успенская занялась ягодицами и заплатила приличную сумму ради красоты, пишет «Стархит».
Певица не останавливается на пути к совершенству фигуры. На этот раз Успенская занялась ягодицами и заплатила приличную сумму ради красоты, пишет «Стархит».
По словам пластического хирурга 67-летней Любови Успенской, та не поскупилась на новые формы. Так, артистка рассталась с двумя миллионами ради преображения. Чтобы придать ягодицам звезды упругость, медики взяли жир с ее живота. Теперь Успенская то и дело хвастается перед коллегами.
«Мы ей первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. Цели сделать что-то огромное не было, у нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость», — рассказал врач в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Успенская и ранее не раз ложилась под нож хирурга. Кроме того, звезду нередко критикуют за чрезмерное увлечение операциями и уколами красоты. Публика говорит о «перекачанном лице» певицы, а также о том, что ее форма носа «выглядит неестественно».