Любовь Успенская потратила 22 000 евро на пластику ягодиц

По словам пластического хирурга 67-летней Любови Успенской, та не поскупилась на новые формы. Так, артистка рассталась с двумя миллионами ради преображения. Чтобы придать ягодицам звезды упругость, медики взяли жир с ее живота. Теперь Успенская то и дело хвастается перед коллегами.

«Мы ей первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. Цели сделать что-то огромное не было, у нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость», — рассказал врач в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.