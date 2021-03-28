Доктор Мясников назвал мешающие похудеть продукты

Первым врагом диет теледоктор назвал сок в пакетах. По его словам, это настоящий “сахарный раствор”, выпив пару стаканов которого, человек получает 15 кусков сахара с калориями.

Для такого огромной дозы сахара достаточно выпить на завтрак пол-литра яблочного или апельсинового сока. Он добавил, что порой калорийность продуктов его удивляет. К примеру, по 40 калорий есть в 100 граммах мандаринов и пиве. “Они одинаково “вредные”, – сказл доктор, подтвердив, что для соблюдающих диету одинаково вредны и алкоголь, и фрукты.

Однако у цитрусовых много достоинств, первым из которых Мясников назвал высокое содержание витамина C, что укрепляет иммунитет. А тот же апельсиновый сок обладает свойством усиливать усвоение железа, он приносит пользу больным гипогликемией.

Самым же полезным цитрусовым доктор назвал грейпфрут. Главное - не запивать им лекарства, особенно антибиотики и статины, действие которых он снижает.