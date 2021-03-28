Доктор Мясников назвал мешающие похудеть продукты

Первым врагом диет теледоктор назвал сок в пакетах. По его словам, это настоящий “сахарный раствор”, выпив пару стаканов которого, человек получает 15 кусков сахара с калориями.
Для такого огромной дозы сахара достаточно выпить на завтрак пол-литра яблочного или апельсинового сока. Он добавил, что порой калорийность продуктов его удивляет. К примеру, по 40 калорий есть в 100 граммах мандаринов и пиве. “Они одинаково “вредные”, – сказл доктор, подтвердив, что для соблюдающих диету одинаково вредны и алкоголь, и фрукты.
Однако у цитрусовых много достоинств, первым из которых Мясников назвал высокое содержание витамина C, что укрепляет иммунитет. А тот же апельсиновый сок обладает свойством усиливать усвоение железа, он приносит пользу больным гипогликемией.
Самым же полезным цитрусовым доктор назвал грейпфрут. Главное - не запивать им лекарства, особенно антибиотики и статины, действие которых он снижает.
Мясников признался, что также старался похудеть, но не сумел. Однако за десять дней строгой диеты его вес вырос с 88,5 до 89,5 килограмма. Когда же он бросил диету и поужинал пельменями, на утро оказалось, что потерял полкиллограмма. По версии врача, высококалорийная пища позволила организму перестать копить энергию, и тот решил ее «отдать».