Критик Соседов раскрыл имена поющих под фонограмму российских звёзд

Он напомнил про законодательную инициативу певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, ратовавшего за юридический запрет на выступления «под фанеру».

Соседов, согласившись с тем, что двухчасовое пение на сцене – тяжелый труд, все же указал на несправедливость брать за прослушивание студийной записи тысячи рублей.

По его словам, не запятнали себя подобным Лариса Долина, Лайма Вайкуле и Алла Пугачева, в отличие от Софии Ротару, которая, по его словам, «физически» не может петь вживую с 80-х годов. Также он отправил в «черный список» Ирину Аллегрову, которую «никогда не слышал вживую» и не уверен, что она «вообще умеет» петь.

Говоря о «Евровидении», Соседов пояснил, что певица Манижа и ее конкурсную композицию Russian Woman нельзя отнести «к музыке», а уровень исполнения «этно-фолк-роковой» певицы крайне низок.