Вы пойдете? Грандиозный гей-парад вскоре оживит страны Балтии после пандемии

Гей-парад это не только шествие, но и целый ряд мероприятий, которые проводятся как правило в течение месяца. Это и лекции, и показ «тематических» гей-фильмов, и сборы, общение. Цель: поднять дискуссию в обществе вокруг проблем и образа жизни ЛГБТ-сообщества, показать, что права сексуальных меньшинств имеют значение.

Напомним, что в Сейм уже второй раз подана инициатива о регистрации ЛГБТ-партнёрств. Также активно проводятся исследования, который говорят о том, что сторонников легализации однополых партнёрств в Латвии с каждым годом всё больше.

В прошлом году мероприятия Baltic Pride в Эстонии пришлось перенести в онлайн из-за пандемии COVID-19. Впрочем, в этом году такой вариант тоже не исключается, как считают некотрые. Однако организаторы уверены, что и при ограничениях можно найти возможности проведения полноценного парада. В этом году он будет посвящен семейным ценностям: его участники будут стараться привлечь внимание к предложенному Национальным объединением Латвии законопроекту, определяющему понятие семьи как союз мужчины и женщины, и призывают на борьбу за права всех семей. В том числе однополых.

Зарегистрироваться на столь значимое мероприятие можно на страничке в Facebook



