Дмитрий Шепелев оплатил королевские роды возлюбленной

38-летний Дмитрий Шепелев и его гражданская жена 38-летняя Екатерина Тулупова стали родителями. У пары 26 марта родился сын – это их первый общий ребенок. У дизайнера Тулуповой есть дочь Лада от первого брака, а у телеведущего Шепелева подрастает сын Платон от Жанны Фриске. Теперь у пары появился общий ребенок – малыш родился в элитном роддоме, который чаще всего выбирают звезды. Рассказываем, сколько стоят звездные роды.

Дмитрий Шепелев присутствовал при рождении сына, и сразу после появления малыша на свет нянчил новорожденного. Шикарные палаты клинического госпиталя «Лапино» предполагают размещение не только мамы с малышом, но и их гостей. Почему звезды так стремятся именно в этот роддом? Все роды здесь проходят в индивидуальных боксах, в каждом – крутое оборудование, своя душевая, туалет. Ресторанная служба разрабатывает спецменю для мам – кормят шесть раз в день. По желанию родителей малыш может остаться в палате с мамой или в детском отделении под круглосуточным наблюдением неонатологов. Лапино славится у звезд современным оснащением, врачами с отличной репутацией и комфортабельными условиями. В палате «люкс», откуда публиковал фото и видео Дмитрий Шепелев – две комнаты, два санузла, тревожная кнопка, послеродовая кровать с возможностью регулировать спинку.

Стоимость родов здесь зависит от категории врача и выбранной программы. Звезды чаще всего выбирают роды «люкс», по программе «все включено» у лучших врачей. Стоят такие программы: 577 – 682 тысячи рублей (6420 – 7590 евро). После родов и маму, и малыша обследуют, выписка после естественных родов на третий день.

Телеведущий сейчас прекрасно зарабатывает и может обеспечить для своей возлюбленной пребывание в звездном роддоме. Как раз с 27 марта в эфире ТНТ начался второй сезон семейного шоу «Ты как я», которое ведет Дмитрий Шепелев. Годовой доход звезды экрана с учетом рекламных и прочих «корпоративных» доходов эксперты оценивают более чем в 30 миллионов рублей (333 770 евро). Дмитрий сейчас дома с Ладой и Платоном. Готовится к возвращению сына и жены из роддома, а кроватку и даже манеж он собрал уже давно. Шепелев принимает поздравления: «Вчера был удивительный день, нужно было немножко поспать, чтобы прийти в себя. Я получил необыкновенное количество сообщений, спасибо за добрые слова и пожелания. Спасибо, что разделяете эту радость».

Дмитрий шутит: «Есть поколение Олимпиады - дети, которые родились через девять месяцев после Олимпиады. И вот будет поколение изоляции - это как раз про нашего!» Когда летом Шепелев и Тулупова узнали о скором прибавлении в семействе, то начали искать квартиру побольше. Новый год семья справила в просторной квартире, где обустроили детскую для малыша. А сейчас Шепелев готовится к дню рождению Платона – мальчику 7 апреля 8 лет и он заказал папе «страшный квест», на который пригласил друзей. Дочь Тулуповой и сын Шепелева ровесники, они посещали один детский сад, а сейчас ходят в элитную школу. Однако Екатерина и Дмитрий познакомились в приложении Tinder, после чего еще больше подружились, благодаря детям. А потом дружба переросла в нечто большее. Шепелев недавно перестал скрывать свои чувства и отношения с возлюбленной Екатериной Тулуповой: «У нас очень нежные отношения, доверительные, честные, яркие, мы много смеемся, я горжусь нами. Нашим общим ощущением мира. И не могу оторвать от Кати глаз».



