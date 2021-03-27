Отар Кушанашвили: «Ксения Собчак блестяще делает карьеру. Идет по головам, как Тина Канделаки»

На этот раз Кушанашвили решил пройтись по коллегам — Ксении Собчак и Тине Канделаки. Он уверен: несмотря на давнюю вражду, теледивы очень похожи особенно, когда хотят заработать денег.

50-летний Отар Кушанашвили уверен: Ксения Собчак никогда не пропадет, а все благодаря циничному характеру. Мол, телеведущая готова на все, чтобы заработать как можно больше, пусть и не совсем нравственным или этичным способом. «Думаю, она делает карьеру — с точки зрения технологии — блестяще. Идет головам… Это близко Канделаки», — упомянул журналист и бывшую подругу блондинки.

Досталось и самой Тине, которой Отар не может простить отказ в работе на «Матч ТВ» — тогда журналист был в крайне затруднительном положении. А коллега занимает пост руководителя канала и могла бы помочь ему в решении финансовых проблем. В YouTube-шоу «Ходят слухи» журналист раскритиковал интервью брюнетки Дмитрию Гордону, заявив, что она не самый интересный гость его передачи.



