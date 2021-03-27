Продюсер шоу «Маска» назвала многомиллионные суммы штрафов за нарушение договора

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, что не только артисты и члены съемочной группы подписывают договор о неразглашении. Зрители, которые присутствуют в зале в момент снятия маски тем или иным участником, также не могут ничего показывать раньше эфира в социальных сетях.

«После первой съемки второго сезона мы заметили, что перед эфиром люди стали выкладывать видео со съемок в сеть, писать, кто будет в номинации, их не пугают даже штрафные санкции. Поэтому в то время, когда герой снимает маску, в самый последний момент, зрители выходят из зала. Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей», — отметила Сумачева.

Во время работы над вторым сезоном у команды возникали разные трудности. Например, из-за коронавируса, который сразил Иосифа Пригожина, уже хотели заменить его на другого участника. Однако продюсер смог собраться с силами и продолжил работу.

«Иосиф Пригожин максимально убеждал: «Я вас не подведу». Мы постоянно были на связи. В конце концов, он нас не подвел. Помню, записал мне голосовое сообщение: «Ты почему не сказала, что студия на третьем этаже, а лифта нет?». Ему было крайне тяжело принимать участие в проекте», — рассказала продюсер.

В новом сезоне в рядах жюри произошли изменения: Александр Ревва сел в кресло, которое ранее занимал Гарик Мартиросян. «Когда была первая съемка, Саша весь эфир что-то записывал себе на бумаге, а потом мне говорит: «Этот сезон закончится на втором выпуске, я всех угадал». Я посмеялась и попросила сохранить его бумагу до конца сезона. Уже во втором выпуске: «Я больше ничего не понимаю: кто, где, что происходит». Я думаю, он хорошо вписался, зрителям нравится следить за его реакциями. Мы, конечно, все очень любим Гарика, но и Сашу полюбили», — подчеркнула Юлия.



