Беларусь отстранили от участия в «Евровидении»

11 марта Беларуси было предложено изменить песню или отправить на конкурс другую, поскольку композиция, которую группа «Галасы ЗМеста» представила сначала имеет политический подтекст.

Беларусь представила новую композицию, но и она, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса.

Напомним, что группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях в ироничной и сатирической форме выступает против белорусской оппозиции и акций протеста.



