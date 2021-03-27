Беларусь отстранили от участия в «Евровидении»
Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в международном конкурсе «Евровидение» из-за песни группы «Галасы ЗМеста». Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на издание «Медуза».
Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в международном конкурсе «Евровидение» из-за песни группы «Галасы ЗМеста». Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на издание «Медуза».
11 марта Беларуси было предложено изменить песню или отправить на конкурс другую, поскольку композиция, которую группа «Галасы ЗМеста» представила сначала имеет политический подтекст.
Беларусь представила новую композицию, но и она, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса.
Напомним, что группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях в ироничной и сатирической форме выступает против белорусской оппозиции и акций протеста.