«Меня избили»: экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор

По словам модели, еще в школьные годы она столкнулась с разрушительной завистью сверстниц. Чтобы подогреть интерес аудитории, Анастасия Решетова обнародовала детские фотографии.

Экс-возлюбленная Тимати отметила, что уже в раннем возрасте пользовалась популярностью у противоположного пола. Мальчишки заглядывались на стройную красавицу и всеми силами пытались привлечь ее внимание. Однако за особое отношение она постоянно «получала» от других девчонок. Завистливые одноклассницы не любили Решетову и даже устраивали ей стрелки на школьном дворе.

Меня в школе избили две девчонки просто за то, что я сильно нравилась мальчикам,

– призналась модель.

Стоит отметить, что травля длилась недолго. А вот дома девушка отгребала намного больше, чем в школе. Звездные родители оказывали давление на подростка: очень коротко стригли и одевали под мальчика. Плюс ко всему, родственники жестко воспитывали Анастасию и не были щедры на нежности. Именно поэтому в 17 лет Решетова покинула дом и начала самостоятельную жизнь.

Напомним, громкая слава пришла к инстадиве после встречи с рэпером Тимати. Многочисленная аудитория поверила в сказку, когда увидела Тимура, выводившего в свет Анастасию. Но даже самая романтичная история подходит к логическому завершению.



