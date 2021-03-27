Названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и розы Сябитовой

Работающая пенсионерка 59-летняя Роза Сябитова не жалуется на свои доходы от государства – получает немногим больше 14 тысяч рублей (156 евро). Но Сябитова хорошо зарабатывает - ведет программу «Давай поженимся!», а также у нее есть свой брачный бизнес. Сваха рассказала: «Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик, поэтому буду работать пока не выживу из ума… Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают». Сябитова привыкла рассчитывать только на себя, поэтому собирается и дальше работать.