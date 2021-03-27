«Хотим, как у Путина»: костюм президента России вызвал ажиотажный спрос

Заказы на пошив «ровно такой же» экипировки, невольно прорекламированной Путиным, поступают со всех концов России. Не отпугивает даже цена — как за подержанный автомобиль. В мастерской из Санкт-Петербурга, изготовившей три года назад одежду для неназванного клиента, ошеломлены числом заказов и признают, что в ближайшее время не смогут удовлетворить спрос. Медийные персоны очень часто побуждают граждан скупать неожиданные вещи, говорят эксперты.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные на родине последнего — в Туве. Во время отдыха президент активно передвигался по тайге пешком и на снегоболотоходе «Лось». Однако наибольшее внимание общественности привлек зимний костюм президента из дубленой кожи, представляющий комбинацию из куртки, штанов, рукавиц и шапки. Такой же был и у главы военного ведомства.

У пользователей соцсетей экипировка главы государства вызвала настолько большой интерес и попытки узнать бренд одежды, что в результате журналисты вынуждены были переадресовать эти вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«В Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь, поэтому экипировка сибирская», — объяснил стиль комбинезона Путина Песков, подчеркнув, что речь идет об одежде российского производства.

Вскоре выяснилось, что охотничий костюм был пошит в петербургской «Мастерской кожи и меха». В этой организации рассказали, что новости и фотографии Путина в их костюме вызвали у них ажиотажный спрос именно на эту модель одежды. Даже появился один клиент из Украины.

Некоторые готовы рассматривать другие цвета, но в целом интересна идея именно такого костюма, четко прямо, как у президента.

Интересуются на счет цены и как мы будем отправлять, но сейчас же это все по почте делается. Позвонил даже один человек из Украины, правда, не могу сказать из какого города», – рассказала директор «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова.

Собеседница издания отметила, что костюмов «как у президента» было несколько, и все они изготовлены три с половиной года назад по заказу одного корпоративного клиента из Санкт-Петербурга, который накануне попросил Морозову не раскрывать его личность. Директор мастерской подчеркнула, что для президентской модели была выбрана стриженая овчинная дубленая кожа, которая отличается высокими морозозащитными качествами и не продувается ветром.

Сейчас пошив такого костюма с учетом материала будет стоить около 150 тысяч рублей (1675 евро), в зависимости от размера одежды.

Помимо штанов и куртки в экипировку входят рукавицы и шапка из того же материала, если клиенту они не потребуются, то в мастерской готовы сделать скидку. Евгения Морозова признается, что не может сейчас предсказать, когда можно будет выполнить заказ. Спрос на ателье обрушился внезапно, но нанимать никого дополнительно, чтобы срочно выполнить все заказы не будут — чтобы сохранить качество.