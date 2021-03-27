Молодая жена рассказала об операции Дмитрия Диброва
61-летнему телеведущему пришлось лечь под нож хирурга, пишет Kp.ru.
61-летнему телеведущему пришлось лечь под нож хирурга, пишет Kp.ru.
Дмитрий Дибров стал писателем: в мае у шоумена выходит книга о телевидении. Этот пример оказался заразительным: молодая супруга журналиста тоже взялась за перо. На вручении премии «Красота без границ» «Миссис Россия-2017» рассказала журналистам о своем детище, воспитании троих сыновей и недавнем ЧП в загородном доме.
- Дима сейчас в отличной форме и много работает. Для нас его книга - это целое событие, он очень долго к этому шел, - поделилась Полина Диброва. - А сегодня и я подписала контракт с издательством, так что скоро мы станем семьей писателей. Моя книга будет автобиографичной: о моей жизни и нашей семье.
Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте (ему - 61, ей - 31), супруги считают свой брак идеальным. Телеведущий начал ухаживать за красавицей-моделью, когда ей было всего 17 (!), через три года сыграли свадьбу. А теперь Дибровы воспитывают троих сыновей: 11-летнего Сашу, семилетнего Федора и Илью, которому в мае исполнится шесть. И их семья может стать еще больше.
- На днях мне приснился сон, будто я нахожусь дома глубоко беременная, тут же происходят роды, и у меня на руках появляется невероятной красоты девочка, - рассказала Полина. - В жизни, если бы кто-нибудь мог дать гарантию, что у нас будет девочка, возможно, мы бы решились на четвертого ребенка. Но как показывает практика, пока мне удаются только мальчики!
- Как воспитываете своих парней? Кто из вас строже? - поинтересовались журналисты.
- Я строже, чем папа. Он ежедневно балует детей, а я учу то правильно сидеть за столом, то пользоваться вилкой... Но Дмитрий строг в плане будущего: он твердит детям, что в жизни нужно много работать, постоянно развиваться.
Сыновья ходят в Школу героев, занимаются джиу-джитсу, музыкой, плаванием... Но я считаю, главное, чтобы дети успевали играть, не стоит постоянно пичкать их новыми знаниями. И в этой школе у них есть такая возможность.
- Дорого вам обходится их обучение?
- Знаете, не хочу вслух произносить эту цифру, чтобы наш папа не слышал..! Сейчас на самом деле, все дорого. Мы например, недавно вернулись с Мальдивских островов, где две недели отдыхали всей семьей. Это была сказка, но на эту поездку мы работали целый год. Никакого бартера, за все платили свои кровные.
- Приходилось ли вам расставаться с деньгами по вине мошенников?
- И такое бывало. Прошлым летом я по глупости попала на их удочку. Вот честно, я до сих пор не понимаю, как это работает. Вроде бы ты все знаешь про телефонных мошенников, но звонок поступает ровно в тот момент, когда ты занят чем-то другим и мозг отключается. Я до сих пор помню это, как в пелене: ехала на мероприятие, жутко опаздывала, и тут звонок, куча какой-то информации... Как будто передо мной стояла цыганка и колдовала. Слава богу, банк вернул деньги, которые я перевела - около 70 тысяч рублей. Дмитрий позвонил другу из банка, договорился, и нам пошли навстречу.
- У вас недавно затопило дом...
- Да, но сейчас уже сделали косметический ремонт. От перепада температур на третьем этаже не выдержали батареи, ночью лопнула труба, и затопило детскую комнату. В 6 утра к нам с мужем вбежала моя бабушка со словами: «Полина, на детей рухнул потолок!», и уже через секунду я была там. Слава богу, что я выбирала детям кровати с крышей, поэтому потолок упал на крыши, а не на детей. Они, к счастью, не успели испугаться - Федя даже не проснулся.
- Вы прекрасно выглядите, а как муж поддерживает форму, чтобы вам соответствовать?
- Дмитрий сам выбирает процедуры красоты, но он не очень любит над собой экспериментировать, тем более, прибегать к подтяжке и другим операциям. У него есть клиника, куда он обращается за какими-то минимальными процедурами.
- У Дмитрия была шишка на щеке - это из-за косметологии?
- Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное - просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, все в порядке.
- Где вы планируете отдыхать этим летом?
- Если Европу не откроют, отправимся путешествовать по России, как и в прошлом году. Мы побывали в Сочи, Карачаево-Черкесской республике, на Архызе, в Железноводске... Я была в полном восторге!