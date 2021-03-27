Молодая жена рассказала об операции Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров стал писателем: в мае у шоумена выходит книга о телевидении. Этот пример оказался заразительным: молодая супруга журналиста тоже взялась за перо. На вручении премии «Красота без границ» «Миссис Россия-2017» рассказала журналистам о своем детище, воспитании троих сыновей и недавнем ЧП в загородном доме.

- Дима сейчас в отличной форме и много работает. Для нас его книга - это целое событие, он очень долго к этому шел, - поделилась Полина Диброва. - А сегодня и я подписала контракт с издательством, так что скоро мы станем семьей писателей. Моя книга будет автобиографичной: о моей жизни и нашей семье.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте (ему - 61, ей - 31), супруги считают свой брак идеальным. Телеведущий начал ухаживать за красавицей-моделью, когда ей было всего 17 (!), через три года сыграли свадьбу. А теперь Дибровы воспитывают троих сыновей: 11-летнего Сашу, семилетнего Федора и Илью, которому в мае исполнится шесть. И их семья может стать еще больше.

- На днях мне приснился сон, будто я нахожусь дома глубоко беременная, тут же происходят роды, и у меня на руках появляется невероятной красоты девочка, - рассказала Полина. - В жизни, если бы кто-нибудь мог дать гарантию, что у нас будет девочка, возможно, мы бы решились на четвертого ребенка. Но как показывает практика, пока мне удаются только мальчики!

- Как воспитываете своих парней? Кто из вас строже? - поинтересовались журналисты.

- Я строже, чем папа. Он ежедневно балует детей, а я учу то правильно сидеть за столом, то пользоваться вилкой... Но Дмитрий строг в плане будущего: он твердит детям, что в жизни нужно много работать, постоянно развиваться.

Сыновья ходят в Школу героев, занимаются джиу-джитсу, музыкой, плаванием... Но я считаю, главное, чтобы дети успевали играть, не стоит постоянно пичкать их новыми знаниями. И в этой школе у них есть такая возможность.

- Дорого вам обходится их обучение?

- Знаете, не хочу вслух произносить эту цифру, чтобы наш папа не слышал..! Сейчас на самом деле, все дорого. Мы например, недавно вернулись с Мальдивских островов, где две недели отдыхали всей семьей. Это была сказка, но на эту поездку мы работали целый год. Никакого бартера, за все платили свои кровные.

- Приходилось ли вам расставаться с деньгами по вине мошенников?