Ольга Бузова унизила пышнотелую многодетную маму на «Модном приговоре»

Ольга Бузова все успевает - она и поет, и на коньках катается в ледовом шоу, и, сидя на бревне в «Доме-2» учила обитателей скандальной телестройки уму-разуму. А на днях поющая ведущая попробовала свои силы в качестве модного эксперта в эфире шоу «Модный приговор». Вот только участие звезды в передаче обернулось нешуточным скандалом.

Ольга Бузова заняла кресло Надежды Бабкиной в программе «Модный приговор». Для передачи знаменитость выбрала стильный костюм-двойку оверсайз цвета свежескошенной травы. Образ дополнили лодочки на шпильке, черный топ-бюстье и золотое колье.

Казалось бы, шоу о моде, никаких скандалов. Однако и здесь поющая ведущая отличилась. Она возмутила телезрителей своим беспардонным поведением. Певица унизила 46-летнюю участницу программы, оценивая стиль пышнотелой многодетной мамы с розовыми волосами и молодым мужем.

По сюжету, 35-летний муж обратился в шоу с жалобой на то, что его супруга выглядит слишком зрелой рядом с ним. По словам мужчины, Елену часто принимают за его мать, и ему хотелось бы это исправить.

ФОТО: Youtube

И исполнительница согласилась с его замечаниями. Артистка заявила, что женщинам старше 30 лет следует быть худыми. Мол, с возрастом дамы должны становиться лишь стройнее. Так они будут выглядеть моложе. «Я бы не сказала, что она шикарно выглядит, потому что одежда не подчеркивает ее достоинства, а подчеркивает недостатки. А цвет волос не сочетается с костюмом. Я бы с ней поработала. Даже ее походка, простите меня… Героиня, вы хоть плечи распрямите и несите себя помедленнее!» - выказала Бузова свое фи.

Но главной претензией Ольги стало то, что участница шоу имеет лишние килограммы. «Первое, с чего начинается молодость женщины, - это худоба. Когда женщина стройная, она сразу выглядит на минус 10 лет. Особенно, когда уже за 30», - сказала, как отрезала, блондинка.

К слову, досталось и молодому мужу пышной героини. Звезда посоветовала мужчине почаще ходить в фитнес-клуб и качать мускулы, чтобы выглядеть более мужественно.

Под роликом шоу в соцсетях поклонники набросились на Бузову. «Бузова смогла подпортить даже мою любимую программу. Ей бы поучиться, как себя вести, и понять, что она не главный человек в этой программе. Самый главный совет - научиться молчать, а то просто словесный понос. Попросить у мамы надо было бы побольше ума», «Там, где Ольга появляется, за нее всегда неловко и хочется выключить или перекрутить. Она никого не слышит, кроме себя. По-моему, единственный человек, которого она любит до умопомрачения - это она сама», «Ведущим, видимо, и самим не терпелось выпроводить Бузову. Свои никчемные советы вставляла в основном невпопад. Никакого такта и уважения к другим. Мерзко было смотреть на ее кривляния», «Не приглашайте Бузову, слово не дает сказать», «Сидит умничает. Эксперт по отношениям, свои сначала построй», «Раньше к ней ровно относилась , но сейчас перебор уже - тошнит от нее», «Чем меньше таланта, тем больше снобизма», «Многократно перемотала видео, чтобы не слышать эту пустышку Бузову... Надо же так испортить программу!», «Испанский стыд за нее», «Верните прежний формат программы! Особенно не приглашайте людей, подобных Бузовой, мы-то можем перемотать ее кривляния, а бедной Эвелине надо все это слушать и видеть», - гневаются телезрители.



