Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направили в суд

Дело об обороте наркотиков, возбужденное против музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) и его 25-летнего знакомого К., направлено в суд. Артист признал вину, сообщает Прокуратура Республики Беларусь.

«В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество — амфетамин массой 0,0375 грамма. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме. Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости о задержании — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции.