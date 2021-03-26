Музыкальный критик Соседов обратился к Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на «Евровидении»

Конкурс «Евровидение» является очень престижным, а выступление Манижи — хулиганство, но никак не пение. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это все профанация, я возмущен! Это сделано плохо. Это не номер, к музыке это произведение не имеет никакого отношения. Это хулиганство, а не пение. И мы должны сказать, что это хулиганство, и прямо об этом заявить! Это непрофессионально! Дурным голосом что-то кричит. Про текст я вообще молчу, по сути, это просто набор бредовых слов, это носит оскорбительный характер по отношению к русской женщине. Она представлена в идиотическом свете, которая орет как базарная баба», — негодующе высказался Соседов.

Критик рассказал об обмене мнениями с некоторыми депутатами Госдумы, в частности с Еленой Драпеко. Также он сообщил, что направил обращение к Владимиру Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на «Евровидении», которое, по его словам, не является левым конкурсом для домохозяек, а по количеству зрителей уступает лишь трансляции футбольных матчей.

«Конечно, такой номер не должен ехать на «Евровидение»! Я за то, чтобы в этом году Россия не участвовала в конкурсе. Потому что с таким номером ехать неприлично, какое бы место она ни заняла», — подытожил Соседов.

9 марта Соседов говорил прямо противоположные вещи. Тогда критик заявил, что «Евровидение» проводится для зевак и можно отправить на него хоть черта лысого — результат не имеет никакого значения.

Напомним, исполнительница не понравилась многим общественным деятелям: Виталий Милонов, Владимир Жириновский и Юрий Лоза не оценили песню Манижи. В этом их поддержала и певица Гречка. Сама Манижа позднее призналась, что ее обвиняли в оскорблении чувств, и в качестве ответа хейтерам выпустила смешное расследование о себе.



