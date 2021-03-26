Отец Жанны Фриске резко отреагировал на рождение сына Дмитрия Шепелева
Отец покойной певицы Жанны Фриске намерен продолжить бороться с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы вновь увидеться со своим внуком Платоном, пишет «ФАН».
Отец покойной певицы Жанны Фриске намерен продолжить бороться с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы вновь увидеться со своим внуком Платоном, пишет «ФАН».
Шепелев совсем недавно стал отцом во второй раз. Наследника ему подарила его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова. Пара уже воспитывает двоих детей: Платона – сына Дмитрия и Жанны Фриске, а также дочь Тулуповой – Ладу. На пополнение в семье звезды болезненно отреагировал отец экс-солистки «Блестящих» Владимир Фриске. Вот уже несколько лет телеведущий не дает видеться родителям певицы с внуком.
«Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона», — заявил родитель покойной артистки.
Конфликт длится очень давно, и Владимир Фриске уверен, что Шепелев никогда не изменит своего решения, поскольку он «такой человек». Когда отец певицы только узнал, что телеведущий вместе с новой возлюбленной ждут ребенка, то на эмоциях пожелал ему смерти.
«Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!» — объяснил отец Жанны Фриске .
Сам Шепелев не любит отвечать на вопросы о своей бывшей избраннице. Не так давно он даже попросил подписчиков не напоминать ему больше о Жанне Фриске.