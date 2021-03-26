Скончалась героиня «Пусть говорят», весившая 280 килограммов

Наталья Руденко прославилась в 2018 году, когда появилась в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда женщина, весившая 280 килограммов, со слезами на глазах рассказывала о том, как мечтает похудеть. Наталья очень хотела стать матерью, но из-за огромного веса и чрезмерной нагрузки на работу организма это было невозможно.

Спустя год Руденко снова появилась в студии телешоу, похваставшись тем, что смогла избавиться от ста лишних килограммов! Тогда казалось, что жизнь Натальи налаживается: она обрела личное счастье и планировала забеременеть. Однако осенью 2020-го у нее диагностировали коронавирус.

«Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у нее нашли дырку в легких. Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла», — рассказали близкие Руденко.

ФОТО: Youtube

В конце 2020 года Наталья рассказывала поклонникам в социальных сетях, что действительно переболела коронавирусом. Тогда женщина признавалась, что тяжело перенесла COVID-19, но уже вовсю восстанавливается. «Во время болезни я еще раз убедилась: если лежать и ничего не делать, то вновь наберешь вес и отдалишься от своей цели. Когда увидела несколько лишних килограммов, меня аж затрясло. И что? Каждая болячка будет выливаться такими последствиями? Нет, мы худеем. У меня еще и психологические проблемы. Мне казалось, что раньше я лучше ходила. А может быть, мне казалось? Сама себя убеждаю: «Все получится и наладится. Нужно только немного потерпеть», — делилась тогда звезда телешоу.

Сейчас близкие Натальи занимаются организацией похорон. Родственники рассказали журналистам, что Руденко до последнего верила в выздоровление и строила планы на будущее. Однако болезнь в итоге оказалась сильнее.



