Выписавшаяся из больницы Кудрявцева сразу же нарушила запреты врачей

Лера Кудрявцева на днях попала в реанимацию: телеведущей стало плохо на съемках. Коллеги вызвали ей скорую, и звезду программы «Секрет на миллион» увезли в ФГБУ «Клиническая больница №1». К счастью, сейчас с ней все хорошо. После трех суток, проведенных под надзором медиков, ее выписали. Врачи посоветовали Лере как следует отдохнуть и повременить со съемками. Но Кудрявцева, как настоящий трудоголик, не стала следовать их советам и первым делом отправилась на работу.

Лера честно призналась, что выполнять предписания эскулапов у нее просто нет времени. У телеведущей настолько плотный съемочный график, что она не может позволить себе сделать перерыв.

«Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выходу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов, но некогда», - рассказала Кудрявцева в Instagram.

Находясь в больнице, Лера рассказала, что ничего серьезного с ней не случилось: виной сбоя своего организма Кудрявцева называет стресс и банальное переутомление. Однако симптомы были настолько серьезными – боль в груди, затрудненное дыхание, что коллеги Леры решили: у нее может быть инфаркт или инсульт.

«Короче дело было так . Вчера на съёмках стало хреновенько, дышать тяжело - боль в груди, туман в голове . Увезли на скорой. Ехать с мигалками - тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли, - написала Лера. - По итогу всех обследований здорова (ну если можно в наше время быть здоровым ), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха - типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и ещё моя чёртова мнительность и тревожность».

За последние два года у Леры то и дело возникают проблемы со здоровьем. В январе 2020 года у нее внезапно лопнул силиконовый имплант в груди. Пришлось срочно делать операцию и удалять силикон, который, по словам телеведущей, растекся и проник глубоко в ткани.

А в январе 2021 года Лера переболела ковидом после того, как сводила двухлетнюю дочь Машу на новогоднюю елку. Болезнь настигла звезду совершенно неожиданно, ей даже пришлось отменить долгожданный отпуск в Дубаи. У Кудрявцевой несколько дней держалась высокая температура, она самоизолировалась от всех родных в московской квартире, уехав из загородного дома.

Едва Лера оправилась после коронавируса, как ее настигла новая беда: она упала с лестницы и сломала крестец. Телеведущая также получила серьезное сотрясение мозга, поскольку сильно ударилась головой об стену. В этот момент Лера была с Машей, ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова, не было дома. У телеведущей под рукой не было телефона. Она почти час пролежала на спине, испытывая дикую боль, пока Игорь не пришел домой и не вызвал скорую.

Оказалось, у Леры был сломан крестец в трех местах. Почти две недели она не могла ходить и передвигалась только в инвалидной коляске.



