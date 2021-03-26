Моргенштерну запретили петь песню «Владимир Путин – молодец!»

Песню «Владимир Путин – молодец!» написал тамада Олег Лихачев из Казани в 2014 году. Ранее Лихачев подал иск о защите авторских прав. Теперь суд частично его удовлетворил.

Судья признал, что рэп-исполнитель Моргенштерн незаконно использовал песню, и обязал его выплатить Лихачеву 300 тысяч рублей (около 3,3 тысячи евро) в качестве компенсации, а также оплатить государственную пошлину в размере 6500 рублей (примерно 72 евро).

Лихачев добивался и публичных извинений, но это требование суд отклонил.

В разговоре со СМИ Лихачев отметил, что считает решение суда справедливым. Моргенштерн же никак ситуацию не прокомментировал.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Олег Лихачев решил судиться с Моргенштерном из-за использования фрагмента песни «Владимир Путин – молодец!» в TikTok. Автор подал в суд на Моргенштерна, Крида, телеведущего Владимира Соловьева и Первый канал. О судебных решениях по другим искам не сообщалось.



