ТОП-6 фильмов с Кирой Найтли, которые доказывают ее актерский талант

Например, скоро она появится в историческом сериале по роману "Змей в Эссексе". Но у актрисы также есть несколько крутых ролей в политических драмах и комедийных мелодрамах.

По поводу актерской игры Киры Найтли неоднократно возникало множество споров: одни считают, что ее харизма заключается лишь в обаятельной внешности, другие же – убеждены, что она умеет играть сложные роли. Поэтому к 36-летию Киры Найтли Сегодня выбрали те фильмы, которые точно докажут ее актерский талант.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", 2003

В этом знаменитом на весь мир фильме Кира Найтли имела возможность сыграть с культовыми актерами – Джонни Деппом и Орландо Блумом. После этого актриса снялась в двух последующих сиквелах "Пиратов Карибского моря". Именно роль Элизабет принесла Кире признание и открыла двери в мир киноиндустрии, а на момент съемок в фильме ей было всего 18 лет.

"Искупление", 2007

Сюжет фильма переносит нас в середину 30-х годов, где в одном поместье недалеко от Лондона живет одна аристократическая семья. Старшая дочь, Сесилия (Кира Найтли), влюблена в сына дворецкого, Роберта. Молодые люди уверены, что их ждет совместное большое будущее, но в их отношение ненароком вмешивается неугомонная младшая сестра Сесилии. Но скорее не сама сестра, а ее подростковое воображение, которое начинает разрушать судьбу молодых людей.

"Гордость и предубеждение", 2005

За роль Элизабет Беннет Кира Найтли была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. По сюжету, в семье дворянина мистера Беннета пять девиц на выданье – Джейн, Элизабет, Мэри, Китти и Лидия. Миссис Беннет, обеспокоенная тем, что имение Лонгборн наследуется по мужской линии, изо всех сил стремится подыскать выгодные партии для дочерей. На одном из балов сестры Беннет представлены мистеру Бингли, богатому холостяку, недавно поселившемуся в Незерфилде, и его другу, мистеру Дарси.

"Анна Каренина", 2012

Исторический роман давно относят к золотой классике литературы. Трагическая история любви Анны Карениной, с ролью которой Кира Найтли справилась неплохо, к молодому офицеру графу Вронскому, разворачивается на фоне счастливой любви Константина Левина и Китти Щербацкой. Трагический конец придает эпичности картине, которая была номинирована на четыре "Оскара". Правда, игру актеров не отметили никакими наградами.

"Хоть раз в жизни", 2013

Молодая девушка Грэта (Кира Найтли), рассталась со своим парнем-музыкантом и теперь планирует уехать куда подальше из Нью-Йорка. Но неожиданная встреча в одном из баров, где Грэта по принуждению друга выходит на сцену спеть, меняет ее дальнейшие планы. Она встречает продюсера Дэна. Только теперь он уже не успешный гуру индустрии, а напивающийся и разочарованный в своей карьере разведенный отец. У него нет ни денег, ни хорошей студии, ни музыкантов, а есть лишь идея и вера в юную певицу.

"Опасные секреты", 2019

Сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган (Кира Найтли) получает электронное письмо, отправленное на сервер британской организации из американского Агентства национальной безопасности. В нем союзники просят вести наблюдение за дипломатами стран – членов ООН, чтобы собрать на них компромат и использовать его для получения голосов в поддержку начала военных действий в Ираке. Но шпионаж за дипломатами противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях. И Кэтрин передает это письмо журналистам, после чего оно публикуется на странице знаменитого еженедельника The Observer. Жизнь и свобода Кэтрин вмиг оказываются под угрозой…



