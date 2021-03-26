Звездное пополнение: Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

Старший наследник знаменитости, как известно, был рожден в отношениях с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Имя новорожденного сына шоумен пока держит в секрете. Известно лишь, что роды проходили в одной из элитных клиник Москвы — «Лапино». О том, что заветный час близок, Шепелев публично не сообщал, однако сделал прозрачный намек в социальных сетях, написав, что впереди очень важный и насыщенный день.

На своей странице в Instagram телеведущий опубликовал первые фото с младшеньким и кадры из детской комнаты. На одном из снимков стоящий с крошечным свертком Дмитрий выглядит невероятно счастливым — едва сдерживает слезы. Пара благодарно принимает сотни поздравительных комментариев от фолловеров.

И для Шепелева, и для Тулуповой малыш стал вторым ребенком. Их дети от прежних избранников Лада и Платон живут вместе с родителями: по словам Дмитрия, поначалу малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.



