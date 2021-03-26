Что происходит? В Петербурге группа вышла на сцену в футболках с портретом Кальюлайд

Солистка группы Александра Вилюмовская, уроженка Таллинна, сама титулованная Королева (Вице Миссис Санкт-Петербург 2019, Миссис Балтия Вселенная 2020 и ТОП-20 Миссис Вселенная 2020), с 2013 года проживает в России, но год назад оказалась с маленькой дочкой взаперти на своей родине, в Эстонии, и более четырех месяцев не могла вернуться домой в Санкт-Петербург к мужу.

Стрессовая ситуация подарила вдохновение, и у проекта ЛОТОS родилась новая песня, а следом вышел и новый клип - "На карантине". #приветбуратине - это оригинальные слова из песни и её хештег. В клипе использован портрет президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в тех моментах, когда Александра поёт о том, что власти велели всем сидеть дома. Работа получилась юмористическая и провокационная. Чего только стоит юбка из туалетной бумаги в клипе и пакеты с гречневой крупой, прикрывающие обнажённый бюст солистки! Песня и клип нашли отклик в сердцах огромного количества людей.

На открытии конкурса красоты группа выступила именно с этой песней в поддержку жителей Эстонии, которая, к сожалению, снова закрыта на локдаун. По этому поводу, на футболках участников коллектива был изображён портрет эстонского президента. Обращаясь к зрителям в зале, певица призвала их вспомнить, какая была прошлая весна и как сегодня необходимо ценить возможность собираться вместе и обмениваться позитивными эмоциями. В Петербурге это возможно, так как ситуация в России с коронавирусом и ограничениями несколько иная, чем в Прибалтике и вообще в Европе.

Так же Александра выразила своё пожелание директору конкурса "Миссис центральный Район" Марии Эффект, которая также является довольно близкой подругой певицы, чтобы все конкурсы 2021 проходили не при пустых залах и не в онлайн, а в своём обычном, торжественном режиме традиционного мероприятия. Ведь в 2020 году конкурс Миссис Санкт-Петербург, например, проходил без зрителей, а конкурс Миссис Вселенная, в котором наша землячка представляла Балтию и заняла почётное 20 место, войдя в ТОП-20 самых красивых мам мира, и вовсе проходил в режиме онлайн!

Александра Вилюмовская ФОТО: Валерия Романова, Татьяна Кириллова

Так что песня, написанная год назад в Эстонии, и клип, снятый здесь же, продолжают жить в Северной Столице. И мы все с уже огромным нетерпением ждём, когда же вся история с пандемией и карантином останется лишь воспоминанием об этом непростом времени.

Кстати, на Финале конкурса, который пройдёт уже в мае, группа ЛОТОS обещает выступить с премьерой своей совершенно новой песни, автором которой выступил известный эстонский композитор и продюсер Сергей Крутихин.



