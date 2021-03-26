Актриса Эмма Стоун впервые стала матерью

О том, что пара готовится к рождению первенца, стало известно благодаря папарацци: в сентябре актрису засняли на улице в мешковатой одежде, которая тем не менее не скрыла изменений в ее фигуре: Эмма была одета в комбинезон и выглядела беременной. Ну а когда дизайнер ювелирных украшений Това Малибу написала в Instagram, что она самолично видела пару, и утверждала, что актриса точно была беременна, сомнений не осталось почти ни у кого.

С режиссером шоу Saturday Night Live Стоун начала встречаться больше трех лет назад. Свой роман они сначала держали в секрете, а вышли вместе в свет лишь спустя полтора года после его начала. В декабре прошлого года Дэйв сделал возлюбленной предложение, и они стали готовиться к свадьбе. Изначально сыграть ее они планировали в марте 2020 года, однако коронавирус им это сделать помешал.

Тем не менее, если верить СМИ, узами брака они себя все-таки связали — обручальные кольца на безымянных пальцах левых рук обоих внимательная публика разглядела еще осенью. А учитывая скрытность пары, можно понять, почему предавать огласке это событие они не стали.

Эмма Стоун и Дейв Маккери. ФОТО: Javier Rojas/Pi/ZUMAPRESS.com



