«Евровидение-2021»: на конкурсе выступят шесть победителей прошлых лет

Артисты споют в перерывах между выступлениями конкурсантов. Они выступят на крышах зданий в Роттердаме, включая отель "Нью-Йорк" и Музей Бойманса-ван Бенингена.
Вот, кто споет перед телезрителями: Ленни Кюр (Нидерланды, 1969), группа Teach-In (Нидерланды, 1975), Сандра Ким (Бельгия, 1986), Хелена Папаризу (Греция, 2005), Lordi – Hard Rock (Финляндия, 2006) и Монс Сельмерлев (Швеция, 2015).
– говорят организаторы шоу.
Евровидение-2021 состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.
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