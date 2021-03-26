«Евровидение-2021»: на конкурсе выступят шесть победителей прошлых лет

Поскольку это 65-й конкурс песни "Евровидение", мы отправляемся в путешествие во времени. Мы особенно гордимся тем, что Teach-In выступит в первоначальном составе спустя очень долгое время. У каждого выступления будет своя неповторимая атмосфера,